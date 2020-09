Forlegger ønsker tydeligere retningslinjer for hva man kan skrive og publisere i bøker

«Alt som var mitt» av den svenske feminist-aktivisten Cissi Wallin, har skapt sterke reaksjoner. Wallin skriver om det hun mener er en voldtekt. Motparten bestrider anklagen og har allerede varslet at dette kan bli veldig dyrt for både forfatter og forlaget.

Cissi Wallin (35) er allerede dømt for ærekrenkelser etter voldtektsanklager, og skriver ny voldtektsanklage i ny selvbiografi. Foto: Peder Bergholt / NRK

Den norske forleggeren Arve Juritzen vil ikke kommentere denne konkrete utgivelsen, men sier det de siste årene har vært flere etiske overtramp i norske bøker. Han ønsker seg derfor klarere retningslinjer for hva man kan skrive og publisere i bøker.

– Det er dumme overtramp som kunne vært ordnet ganske enkelt ved at man hadde noen gjennomtenkte retningslinjer å lene seg på, sier Juritzen.

Forlegger Arve Juritzen ønsker klarere retningslinjer for hva man kan skrive og publisere. Foto: Tom Øverlie

Ikke første gang diskusjonen er oppe

Administrerende direktør ved Den norske Forleggerforening, Heidi Austlid, er klar på at det ikke er aktuelt for foreningen, men viser til at de jobber med balansen mellom etikk og ytringsfrihet. Hun mener at etiske retningslinjer kan føre til sensur og innskrenkning av ytringsfrihet.

– Den diskusjonen har vært og er oppe med jevne mellomrom, så langt har vi konkludert med at vi er best tjent uten etiske retningslinjer.

Og legger til at forfatterforeningen har egne retningslinjer, men at eventuelle retningslinjer for forlag kan være hemmende for informasjonsfriheten.

Dette overrasker Juritzen.

– Jeg er overrasket over foreningens holdninger her. Jeg tror kanskje ikke de skjønner hva Vær varsom-plakaten er.

– Jeg er helt enig i at Pressens Faglige Utvalg, der hvor noen dømmes utenfor det juridiske – er noe vi skal unngå.

Men han mener det ikke er det dette handler om.

– Det handler om å unngå å gjøre feilene.

Først og frem forfatternes ansvar

Jon Wessel-Aas advokat for Memo forlag som har utgitt boken. Foto: Monica Kvaale

Jon Wessel-Aas, advokat for Memo Forlag som har utgitt boken til Cissi Wallin, presiserer at det først og fremst er forfatterne som har ansvaret for det de skriver.

– Forfatteren er selvfølgelig ansvarlig for det de har ført i pennen og villet utgi. Bruker man et forlag, så vil også forlaget da i utgangspunktet kunne ha et ansvar for innholdet i en bok som utgis, sier Wessel-Aas, og sier at bokhandlere som selger boken risikerer ingenting.

I Sverige kan man bli dømt til fengsel for ærekrenkelse. Men det skremmer ikke Wallin, hun er beredt til å ta en eventuell fengselsstraff.