Forlater NRK etter bare måneder

– Jeg slutter som distriktsredaktør. Vet det er kort, men slik er det noen ganger. Jeg veldig stolt av det vi har fått til - og markert oss med nasjonale saker fra Buskerud siste halvåret, sier Ali.

I sommer fikk hun innvilget sluttpakke i TV 2, og startet i jobben som distriktsredaktør i NRK Buskerud. Men etter bare noen måneder forlater hun nå NRK.

– Ny bok

– Jeg kommer til å fortsette å skrive innen utenriks, og det er mulig det kommer en bok igjen. Ellers får den som gleder seg til 2017 se, sier hun.

Det var et ledd i omorganiseringen av distriktsdivisjonen i NRK at Buskerud fikk egen distriktsredaktør. Ali ble ansatt i denne sammenhengen.

Nå starter rekrutteringsprosessen etter en ny leder.

– NRK ønsker Mah-Rukh lykke til videre. Takker for innsatsen i det halvåret som har gått, sier Jannicke Engan, regionredaktør i NRK Øst.

– Føler meg sikker

Da Ali ble ansatt var Engan svært fornøyd med å få henne med på laget, og uttalte:

– Vi er så glade for at Mah-Rukh har takket ja til jobben som distriktsredaktør og gleder oss enormt til å jobbe med henne. Hun er en dyktig og uredd journalist. Jeg føler meg sikker på at hun som redaktør vil styrke distriktskontoret i Buskerud med god journalistikk som vil sette sitt preg både lokalt og nasjonalt.

Engan ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at Ali slutter i stillingen.