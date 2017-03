Forlag får 32 millioner i gebyr for ulovlig samarbeid

Konkurransetilsynet har tidligere konkludert med at forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted har brutt konkurranseloven.

De mener at forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon.

Aschehoug får solid gebyrøkning

Konkurransetilsynet gjenomførte for snart tre år siden en razzia hos de fire forlagene. Og i fjor sommer ble det varslet at de fire forlagene var idømt et gebyr på til sammen 23 millioner kroner.

Men Konkurransetilsynet skriver i en pressemelding onsdag at omsetningsverdien som ble lagt til grunn for beregning av gebyrene for Gyldendal og Aschehoug ikke var korrekt.

Dette har medført en økning i gebyrene for disse to forlagene. Særlig er det Aschehoug som rammes, og gebyret deres øker fra 3,41 til 9,66 millioner kroner (se fordelingen av gebyrene lengre ned i saken).

Cappelen Damm og Aschehoug avviser

Gyldendal og Cappelen Damm avviste i fjor høst påstandane om prissamarbeid, og nektet da å betale milliongebyret.

Cappelen Damm skriver i en pressemelding onsdag at de fortsatt er uenige i de vurderingene Konkurransetilsynet har gjort både av faktum og juss.

– Forlaget har, i motsetning til det Konkurransetilsynet har lagt til grunn, ikke hatt noen foranledning til å koordinere sin adferd med andre aktører om en boikott av Interpress og Reitan, skriver de, og legger til at de vurderer hvordan de kan gå videre med saken.

Aschehoug sier ifølge E24 at de er både overrasket og uenige i Konkurransetilsynets konklusjon i saken.

– Denne saken har blitt snudd helt på hodet. Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet. Reitangruppen nektet fra 2014 Bladcentralen å levere bøker til sine kjeder. Reitangruppen krevde leveranser utelukkende gjennom sin egeneide distributør Interpress, mens Bladcentralen alltid har tilbudt alle kjedene varer, sier Aschehoug-sjef Mads Nygaard.

Konkurransetilsynets vedtak kan bringes inn for retten og overprøves av domstolene.

– Alvorlig brudd

Konkurransetilsynet mener at samarbeidet mellom forlagene har hatt som formål å begrense konkurransen i massemarkedet for bøker. Dette markedet omfatter utsalgssteder for bøker som ikke er tradisjonelle bokhandlere, slik som kiosker, dagligvarebutikker og bensinstasjoner

– De fire forlagene står for hoveddelen av leveransene av bøker til norske forbrukere. Boikotten gikk ut på å ikke levere bøker til én av to distributører. Den eneste reelle konkurrenten til Interpress var Bladcentralen, hvor alle de fire forlagene var eiere, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Gebyret på 32 millioner kroner fordeles nå slik: Aschehoug 9,66 millioner kroner, Cappelen Damm 9,1 millioner kroner, Gyldendal 7,88 millioner kroner og Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag) 4,56 millioner kroner.

Artikkelen oppdateres