– Når man skriver en bok er det nesten åpenbart at man trekker inn egne erfaringer som karakterene går gjennom. Dette er en veldig personlig bok for oss begge, sier Jacob Weinrecih.

Ved siden av ham, sitter kompis og forfatterkompanjong Anders Rønnov Klarlund.

Sammen skriver de under pseudonymet «Anna Ekberg», og NRK møter dem på Krimfestivalen i Oslo hvor de forteller om sin nye bok – en krim om hvor dramatisk en skilsmisse kan ende.

– Noen vil kanskje oppleve boken som støtende. Vi skriver om sider av en selv og partneren sin som man ikke liker å snakke om, sier Klarlund.

Mener skilsmisse er mord

I «Kjærlighet for voksne» møter leseren et ektepar i et tilsynelatende perfekt forhold. Men etter hvert avdekkes sannheter som gradvis ødelegger idyllen, hvor den ene parten intenst bestemmer seg for ikke å skulle bli forlatt av den andre.

Å skille seg fra en partner er noe av det mest voldsomme et moderne menneske kan oppleve i dag, mener den danske forfatterduoen.

– En skilsmisse er en beslutning som etterlater mennesker med splittede familier og venner. Mange mennesker rundt blir påvirket på livstid – det er ingenting annet vi kan gjøre i dag som har en lignende konsekvens. Etter hvert som Jacob og jeg snakket om det, fant vi ut at, fader, dette er jo krig, sier Klarlund.

KJÆRLIGHETSBIBEL: Forfatterne er ikke beskjedne i omtalen av den nye boken. – Jeg vil si dette er en kjærlighetsbibel. Vi har laget den basert på erfaringer fra venner og familieliv, sier Klarlund. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

– Men at man drar skilsmissen helt til mord, er ikke det litt drastisk?

– Men det er jo et mord. Over lengre tid begynner man å fokusere på det negative hos den andre. Dette varer kanskje i tjue år, og man har jo da slått både kjærligheten og karakteren til den andre i hjel, sier Klarlund, og legger til at historien også skal fungere som en spenningshistorie.

Når NRK spør om hva deres ekskoner syntes om boken, smiler de lurt.

– De har ikke lest den, og kommer nok ikke til å gjøre det heller, sier begge to.

– Syntes boken var for feminin

Anna Ekberg er ikke det første pseudonymet forfatterparet tatt i bruk.

Tidligere har de også utgitt krimbøker under navner A. J. Kazinski. Dette pseudonymet var noe de begge opplevde som for maskulint til den nye boken.

– «En hemmelig kvinne» var den første boken vi skrev som Anna Ekberg. Da var det først forleggeren vår som sa at hun likte boken, men at det ikke kunne være en Kazinski-bok. Hun syntes den var for feminin. Først var det nesten provoserende, sier Weinrecih.

Han påpeker videre at han tror menn i samtiden får utvikle mer feminine sider enn før, noe de ville spille helt ut. Samtidig skal ikke boken kun være skrevet fra et kvinnelig synspunkt, forklarer han.

– Det er to hovedkarakterer, Christian og Leonora, og vil ville balansere fortellingen mellom disse. Vi ville belyse kjærligheten fra flere vinkler, sier Weinrecih.

– Kvinner har i stor grad tatt mannlige pseudonymer, så nå ville vi ta et kvinnelig. Det er vår feminine side som vi har rett til å ha, sier Klarlund.

Mener det er mye læredom å hente

Psykolog Catrin Sagen var også til stede på Krimfestivalen, hvor hun møtte forfatterne for å snakke om kjærlighetens gode og vonde sider.

Hun tror at skilsmisser egner seg godt som krim.

– Kjærligheten kan på mange måter oppleves som en kamp mellom liv og død. De som skiller seg kjenner på disse kreftene. Man trenger nesten ikke en mordhandling for å kjenne på disse følelsene heller, sier Sagen.

DEBATT: Forfatterne i debatt med psykolog Catrin Sagen under Krimfestivalen i Oslo. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Sagen tror også det ligger en del lærdom i forfatternes nye bok.

– Jeg ble veldig begeistret for boken og hvordan de beskriver de psykologiske prosessene som skjer både hos den som ønsker å gå, og den som blir forlatt. Det er mye lærdom å hente fra disse følelsene – det er bedre å skille seg enn å drepe hverandre, sier hun.