Forfatterforeningen trekker støtte til omstridt kunstneropprop

– Dette er gledelig og ikke uventet i det hele tatt. Alle indikasjoner tidligere i sommer har vist at det er denne veien det ville gå, sier forfatter Erik Fosnes Hansen om resultatet.

Tidligere i sommer skrev Forfatterforeningen under på kunstneroppropet mot Ytringsfrihetskommisjonen.

Oppropet støttet norske dansekunstneres arbeid mot hets og trakassering. Oppropet innebar blant annet boikott av flere arrangementer der mannen bak Facebook-siden Sløseriombudsmannen var invitert.

Norske dansekunstnere hevdet at flere av deres medlemmer har opplevd trakassering og hets på grunn av Sløseriombudsmannens facebookside.

Senere skapte signeringen av oppropet debatt. Flere forfattere mente oppropet kneblet ytringsfriheten.

Galt å slutte seg til oppropet

Hansen mener det var galt å slutte seg til oppropet i utgangspunktet.

– Ikke fordi man nødvendigvis var imot kamp mot rasisme og trakassering av kunstnere. Men dette oppropet var knyttet til en bestemt sak og bestemte personer. Da er det helt galt av foreningen å blande seg inn i det ved å gi sin tilslutning til dette oppropet.

Avstemningen ble sendt ut til Forfatterforeningens rundt 700 medlemmer. 273 deltok.

180 stemte for å trekke støtten, 70 ville la støtten stå og 23 stemte blankt.

– Nå er det opp til styret selv å vurdere sin stilling, sier Hansen.

– En seier for ytringsfriheten

Forfatter Helene Uri er også fornøyd med utfallet.

– Jeg er veldig glad for at det endte på denne måten. Forfattere lever både av og for det frie ord. Uansett om vi er enige eller uenige i en sak, så vil enhver begrensning av det frie ord ramme oss alle.

Uri beskriver utfallet som en seier for ytringsfriheten.

Hun understreker likevel at det er viktig at alle utsatte aktører på kunstfeltet skal få støtte. Både i handling og ord.

– Men det er viktig at vi som forfatterforening nettopp står opp for det frie ord og for ytringsfrihet. Ordene er vårt verktøy og beste våpen. Er man uenig får man stille til debatt. Det er viktig for meg, sier hun.

Et klart signal

Leder i forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, er fornøyd med den store deltagelsen. Hun sier hun er glad for at styret ønsket å høre hver stemme.

– Nå er avstemningen gjennomført, og det er et stort flertall for å trekke støtten. Det er et helt klart signal, og da trekker vi støtten til oppropet.

Hvorfor spurte dere ikke medlemmene før styret signerte oppropet?

– Vi tenkte, selv om vi har innsett at det ikke var riktig, at dette var mer ukontroversielt enn det det er. Det har styret tatt selvkritikk på. Oppropet burde vært jobbet mer med og vært mer presist for at intensjonen bak oppropet skulle kommet tydeligere frem.

Kriznic mener debatten er et komplisert felt der ulike hensyn brynes mot hverandre.

– Det er hensynet til det ytringsfriheten er til for, at det skal legges til rette for så mange stemmer som mulig. Men også hensynet til stemmene som står i fare for å stilne fordi hets, trakassering og hatefulle ytringer gjør at de ikke tør å ytre seg. Det var det som var intensjonen bak oppropet. At vi ønsket å si noe om deres ytringsfrihet. Ikke å redusere ytringsfriheten, sier Kriznik.

Nå håper hun styret kan samles for å snakke ut om det som har skjedd.

– Vi har beklaget. Det burde vært bedre gjennomgått. Vi tar flertallet til etterretning. Vi har mange viktige saker foran oss, så jeg håper vi kan stå sammen og jobbe videre med det som er det viktige litteraturpolitiske arbeidet og ytringsfrihetsarbeidet.

Forfatter Håvard Syvertsen trakk seg fra styret etter avstemningen.

Han begrunner det med at flertallet later til å ha en vilje til å misforstå. Syvertsen mener det er misforstått at kunstnerorganisasjonene går inn for å innskrenke ytringsfriheten.