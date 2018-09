Forfatteren Margit Sandemo er død, 94 år gammel.

«Det er med stor sorg at familien kan meddele at Margit Sandemo sovnet stille inn i sitt hjem i Skåne natt til i dag. Hun ble 94 år ung», skriver familien i en pressemelding lørdag kveld.

Margit Sandemo ble 94 år gammel. Foto: Lisbeth David-Andersen / NRK

Henrik Sandemo, forfatterens eldste sønn, sier at hun vil bli husket som en eventyrforfatter.

–Som mor var hun en annerledes mor enn vanlige mødre, men veldig spennende. Vi hadde veldig godt forhold. Hun var et veldig spennende menneske å snakke med. Fantasirik til tusen, sier han til NRK.

Askespredning i Valdres

Etter forfatterens eget ønske blir det ingen bisettelse. Familien vil heller ha en seremoni der Sandemos aske vil bli spredt ved hytta i Grunke i Valdres. Det er «samme sted som det var askespredning for hennes kjære mann Asbjørn for 19 år siden», skriver familien.

– Asken hans ble spredt på fjellet i Valdres. Og jeg skal også dit. Absolutt. Men det haster ikke, sa Sandemo i et intervju med NRK i 2011:

Sandemo ble født på Toten i 1924, men hun vokste opp i Sverige. Bøkene hennes er derfor skrevet på svensk. Hun debuterte som forfatter i 1964. Siden har hun skrevet rundt 200 bøker. De er solgt i minst 37 millioner eksemplarer.

«Vakkert menneske»

Serien Sagaen om Isfolket ble utgitt mellom 1982 og 1989.

– Det siste året har hun kanskje skrevet litt for moro skyld, men ikke mye. Men hun skrev helt til hun var 92. Hun levde et veldig rikt og spennende liv og ble veldig gammel. Hun må få lov til å trekke seg tilbake nå og si takk, sier sønnen.

Kulturminister Trine Skei Grande takker på Twitter Sandemo for «fortellingene og lesegleden» hun skapte:

Sandemos bøker kom ut på forlaget Bladkompaniet. Det skriver at hun vil bli savnet.

«Hun var et vakkert menneske og en stor inspirasjonskilde for oss alle. Hennes kreativitet, muntre humør og store livslyst skinte gjennom i bøkene hennes – noe som også leserne merket. Hun trollbandt oss alle», minnes forlaget.

Foto: NRK

Vonde minner

Sandemo, som i mange år bodde i Valdres før hun flyttet til Skåne, fortalte i 2004 at hun hadde drept en mann som forsøkte å voldta henne da hun var 11 år gammel på 30-tallet.

Til svensk TV sa hun da at hun i bardommen ble voldtatt to ganger. Dette satte dype spor. Da hun på nytt ble forsøkt voldtatt, smalt det. Sandemo fortalte at hun slo mannen i hodet med en stein. Deretter rullet hun ham ned i en grøft og skjulte ham.

Voldtektene har tatt fra Sandemo mye av følelseslivet, sa hun til SVT. Tre ganger var hun innlagt på psykiatrisk sjukehus, men sammen med mannen sin vokste hun ut av problemene.