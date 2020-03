Forfattere i ny bok: Tryggere på at æresrett-beklagelsen var feil

Onsdag gir Tore Rem, Espen Søbye og Kjartan Fløgstad ut boken «På æren løs». Boken tar for seg æresretten Forfatterforeningen satt ned etter andre verdens krig. Interndomstolen dømte 17 medlemmer for på ulike måter å ha samarbeidet med nazistene under krigen.

I fjor beklaget Forfatterforeningen til de dømte, blant dem André Bjerke, hans far Ejlert Bjerke og Alf Larsen.

Da svarte Kjartan Fløgstad med å melde seg ut av foreningen fordi han mente unnskyldningen bygget på et historisk dårlig grunnlag.

– Mener du fortsatt at unnskyldningen fra Forfatterforeningen ble gitt på feil grunnlag?

– Det mener jeg absolutt, og den meningen har blitt bestyrket gjennom arbeidet vi har gjort med å skrive denne boka, svarer Fløgstad.

I arbeidet med boken har de gått gjennom flere kilder, blant annet æresrettens egne arkiver.

– Jeg vil si jeg er tryggere enn noen gang, og det er på grunn av kildematerialet vi har fått tilgang til, sier Tore Rem.

– Et forberedt og grundig arbeid

I materialet mener Rem at de har funnet dokumentasjon for at det ikke ble handlet «ut fra følelser, uriktige opplysninger og direkte feil», som Forfatterforeningen skrev i sin beklagelse.

– Jeg har vanskelig for å se at en slik unnskyldning vil bli fremsatt hvis man hadde visst mer om litteraturen under krigen. Det er helt tydelig for oss at Æresretten gjorde et forberedt og grundig arbeid.

Tore Rem er en av tre forfattere bak boken «På æren løs». Foto: NRK

Heidi Marie Kriznik, lederen i Den norske Forfatterforening, skriver i en e-post at hun vet hva som var begrunnelsen og bakgrunnen for beklagelsen, og viser til at den ligger ute på deres nettsider.

Hun understreker at det foreningen beklaget rettet seg mot at interndomstolen dømte forfattere på «dels sviktende faktagrunnlag, uten tilstrekkelig hjemmel for sine vedtak, med klare mangler på kontradiksjon og med en saksbehandling som på ingen måte tilfredsstilte selv datidens fundamentale regler for habilitet».

– Det betyr ikke at det ikke også er mulig å sette seg inn i, og forstå opprettelsen av æresretten og dens virke, og at de tillitsvalgte i foreningen, representantene i æresretten og i ankeinstansen, hadde en vanskelig oppgave i en vanskelig tid, skriver hun.

Kriznik ønsker ikke kommentere saken ytterligere før rapporten fra komiteen de ba gå gjennom æresrettens virke foreligger.

– Det er sørgelig hvis dette setter seg fast

I boken går forfatterne gjennom blant annet saken til André Bjerke. Han oversatte boken «Fenrik Stål» for Stenersen forlag sammen med sin far, Ejlert Bjerke. Stenersen forlag var antatt nazistiske.

– Det er sørgelig hvis dette setter seg fast i Bjerke-navnet, og det oppstår en assosiasjon til nazismen, sier Mona Pahle Bjerke til Dagbladet.

Hun er barnebarnet til André Bjerke, og kunstkritiker i NRK. Til NRK sier hun at hun ikke har noe å tilføye, annet enn det familien tidligere har kommentert, da boka ikke bringer noe nytt utover det de har kommentert før.

I fjor reagerte de sterkt på uttalelsene fra Fløgstad og mente de var direkte feil.

Andre Bjerkes datter, Vilde Bjerke, sa i 2018 at beklagelsen kom sent, men at hun var glad for at den kom.

Mona Pahle Bjerke er også engasjert som kunstanmelder i NRK.