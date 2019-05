Forfattar må gjere om bok etter homofili-feil – avslørt under radiosending

I boka «Outrages: Sex, Censorship, and the Criminalization of Love» ser den amerikanske forfattaren Naomi Wolf på korleis homofil sex og kjærleik blei straffa i England på 1800-talet. Ho viser blant anna korleis fleire unge menn blei avretta for å ha hatt sex med andre menn.

Men då ho var gjest i radioprogrammet «Free Thinking» i BBC hos historikaren Matthew Sweet, kom det fram at Wolf hadde misforstått eit gamalt engelsk lovuttrykk, som gjorde at delar av boka er feil.

Uttrykket «death recorded» betyr at den domfelte blei vist nåde for lovbrota som var gjort i staden for å bli dømd til døden. Medan Wolf trudde det betydde at dei blei avretta.

Både Sweet og historikarkollega Richard Ward seier til The Guardian at Wolf har gjort ein ganske grunnleggande feil.

Ingen historiske bevis

I boka skriv Wolf om fleire dusin avrettingar av unge menn og gutar som har hatt sex med andre menn og gutar. Mange av desse avrettingane viser til det misforståtte uttrykket.

Ein av dei ho skriv om er 14 år gamle Thomas Silver, som ifølgje Wolf blei avretta for å ha hatt sex med ein annan gut. Men Sweet seier Silver aldri blei avretta, og viste at han hadde funne datoen Silver blei sett fri i nyheitssaker og offentlege dokument.

Ifølgje Sweet er det ingen historiske bevis for at nokon blei avretta for sex med nokon av same kjønn i Victoriatida.

Matthew Sweet har lagt ut ein lengre tråd på Twitter der han utdjupar sine standpunkt og viser kva fakta han har funne i saka.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Gjer endringar

Boka er allereie ute i Storbritannia, og skal etter planen ut i USA i midten av juni. Ei talskvinne for den amerikanske forleggaren, Houghton Mifflin Harcourt, seier til The New York Times at dette var ein uheldig feil, men at dei meiner dei overordna teoriane i boka held seg.

– Sjølv om forlaga har profesjonelle redaktørar, språkvaskarar og korrekturlesarar for kvart bokprosjekt, må vi til sjuande og sist stole på researchen og faktasjekken til forfattarane.

Naomi Wolf skriv på Twitter at dei vil gjere endringar i nye utgåver av boka, samtidig som ho meiner ho har rett i at menn blei avretta for å ha hatt sex med andre menn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Wolf slo igjennom som forfattar i 1991 med boka «The Beauty Myth», som gjorde henne til talskvinne for feministar på 1990-talet. Ho har seinare skrive bøker som «The End of America» og «Vagina: A New Biography».

Ho har også vore politisk rådgjevar for Al Gore og Bill Clinton.