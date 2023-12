– Det med Spektrum kom litt ut av det blå. Jeg husker jeg var sjokkert selv. For jeg har aldri hatt det som et mål. Det er for svært, sier Chris Holsten.

For noen år siden hadde det å spille i Oslo Spektrum vært utenkelig for artisten.

I januar skal han ha konsert der for andre gang på litt over ett år.

Holsten er en del av en stadig voksende gruppe norske artister som har konsert i Oslos storstue.

KLAR FOR SPEKTRUM: Chris Holsten skal ha sin andre Spektrum-konsert i januar. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Markant økning i antall konserter

DJ-duoen Broiler solgte ut Oslo Spektrum på tre minutter.

Undergrunn fylte scenen to kvelder på rad i november i år. Dagen etter at de var ferdig tok Dagny like godt over stafettpinnen med et eget utsolgt show.

De siste årene har antall norske artister som har konsert i Spektrum mangedoblet seg.

Før var det vanlig at omtrent to norske fylte Oslos storstue i året. Men den gangen var det oftest snakk om de aller mest etablerte artistene.

Sissel Kyrkjebø har hatt flere konserter i Oslo Spektrum. Her er hun fotografert i Oslos storstue i 2002. Foto: NTB

Sissel Kyrkjebø, Madrugada og A-ha var blant dem som hadde egne konserter der på starten av 2000-tallet.

Nå er ting altså annerledes.

Ikke bare er det langt flere norske artister som har konserter i Spektrum. Det er også mye større bredde i både sjanger og alder blant de som står på scenen.

Hva er det som har skjedd?

NRK har snakket med folk i musikkbransjen om hva de tror er årsaken til at flere norske artister fyller landets store konsertscener enn før.

Musikken har blitt bedre

– Jeg tror at norsk musikk har blitt så mye bedre. Det er ikke sånn: «Det var bra til å være norsk», som vi ofte sa før. Nå er det bare bra, sier Christine Dancke.

Den tidligere P3-programlederen har fulgt med på norsk musikk i en årrekke.

– Jeg kan ta et Arif-vers i speilet og føle meg like kul som om jeg hadde tatt et Travis Scott-vers.

NORSK MUSIKK BEDRE NÅ: Christine Dancke mener norsk musikk er inne i en gullalder nå. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Tall fra Spotify viser at nordmenn strømmer mer norsk musikk enn tidligere.

Vi hørte på 16 prosent mer musikk fra norske artister i 2022 enn året før. Fra 2022 til 2023 har tallet økt med ytterligere 5 prosent.

Pandemien kan ha spilt en rolle

– Etter pandemien har det vært en ganske stor endring i lyttervaner.

– Det var de nasjonale artistene som var her, og som fikk plass i mediene og på konsertscenene, sier Claes Olsen som er bookingsjef for Øyafestivalen.

ØYA-SJEF: Claes Olsen har booket artister for Øyafestivalen siden starten. Han mener norske artister ble mer populære under pandemien. Foto: Ellen Lorenzen

Til tross for at det var få konserter under pandemien generelt, var de internasjonale artistene borte i enda større grad som følge av restriksjonene.

– De lokale artistene ble mer populære i veldig mange land, forklarer Olsen.

En ny markedsføringskanal

Det er umulig å se bort ifra TikTok når man ser på suksessen til norske musikere de siste årene, mener Julie Rogstad Sandberg som jobber i plateselskapet Sony Music.

Ifølge Sandberg skiller måten folk bruker TikTok seg fra måten de bruker andre sosiale medier.

TIKTOK: Julie Rogstad Sandberg i Sony Music mener TikTok har åpnet nye dører for artister. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– På Instagram og Facebook skroller folk stort sett uten lyd. Det er ganske utfordrende for markedsføringen av musikk.

– Men TikTok er en app folk bruker med lyd. Det ga artistene en gylden mulighet til å nå fansen direkte.

Flere har begynt å synge på norsk

De siste årene har flere artister byttet fra engelsk til å synge på norsk. Det har ikke alltid vært like kult med norskspråklig musikk, sier Christine Dancke.

– Vi må ikke glemme at bare for noen få år siden så tror jeg nesten ikke folk så på det som en mulighet å lage populærmusikk på norsk fordi de synes det hørtes kleint ut, sier hun og fortsetter:

– Men så har det kommet folk som har gjort det fett.

Forbilder

Apropos folk som har gjort det fett.

Artister som har gått foran og vist at det er mulig å selge ut store scener har vært viktige for de som kommer etter.

Spesielt gjelder det rapduoen som i august 2022 hadde ti konserter i Oslo Spektrum.

ROLLEMODELLER: Magdi og Chirag i Karpe under en av Spektrum-konsertene deres. De er viktige forbilder, mener Chris Holsten. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg synes Karpe har vært ekstremt gode på å bane vei og være gode forbilder for oss andre artister, sier Holsten.

– Nå klarer ikke jeg å fylle ti kvelder i Spektrum, så det er all honnør til dem og den posisjonen de har. Men det gjør jo at vi andre også tenker at det er mulig.