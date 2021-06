For å få utløp for aggresjonen då han opplevde rasisme som ung, tydde Trung til vald

– Korleis skulle eg seia ifrå når stemmer krangla imot heile tida, og sa «nei, det finst ikkje»?

Trung Tong har vietnamesiske røter, og vaks opp i Moss.

Han har heile livet opplevd rasistiske haldningar og kommentarar. Men framleis opplever han at folk er i tvil om at rasisme mot norsk-asiatar er eit problem.

Det vil han og eit knippe andre setja ein stoppar for.

I dag lanserer dei musikkvideo, der songteksten sett saman av rasistiske kommentarar henta frå erfaringar til det norsk-asiatiske miljøet.

– Ein dag eksploderer det

Då Tong var liten, skjønte han ikkje kva ordet «guling» betydde. Men dette ordet blei ein gjengangar i oppveksten hans.

– «Guling» brukte eg på meg sjølv òg for å ta vekk styrken frå dei, slik at eg kom dei i forkjøpet. Det som var dumt var at eg då normaliserte det, men eg hadde ikkje noko anna verktøy, eg visste ikkje korleis eg skulle møta det utan å ha lyst til å ty til vald.

Generelt blei han mobba på bakgrunn av kulturen sin, språket, utsjånaden og maten han hadde med på skulen.

Dette førte til at han skamma seg over desse tinga.

– Ting som eg skal bæra med stoltheit måtte eg dyssa ned. Det er veldig sårande å gå og skamma seg over kven ein er. Ein dag eksploderer det.

HÅP: Trung Tong og Chi Ton håpar begge at songen dei slepp i dag vil bidra til at fleire snakkar om rasisme mot asiatar, og at fleire lyttar.

«Riskoker, kinamann, thaihore, guling»

Emneknaggen #StopAsianHate har florert dei siste månadane. Likevel meiner både Tong og Chi Ton at rasisme mot asiatar i Noreg blir dyssa ned.

Ton er initiativtakar og produsent for songen «Adoptert/Importert», som Tong og fleire er med og syng på.

«Riskoker, kinamann, thaihore, guling, korona er deres skyld, skulle faen meg hatt juling», er første strofa.

– Mykje av den diskrimineringa som er retta mot asiatar i Noreg ligg i ein struktur som er veldig usynleg, og eg trur derfor mange ikkje opplever det som hat eller diskriminering. Berre det at eg konsekvent blir snakka engelsk til, eller får høyra at eg snakkar så godt norsk. Kvardagsrasismen er forkledd i noko positivt, fortel Ton.

Vil bruka det til noko positivt

Songen har premiere onsdag kveld etter ein samtale om same tema, òg initiert av Ton.

I den digitale samtalen «Rasisme mot asiater – våre historier» deltek blant andre Mdg-politikar Lan Marie Berg, og filmskapar Bao Ngyen, som har regissert Bruce Lee-dokumentaren «Be water».

OPNA DØRER: – For min generasjon og dei som er eldre, er ikkje oppgåva vår no å sjå tilbake, men å opna dører for dei som kjem seinare, seier Ton, som er primus motor bak det store prosjektet.

– Eg vil løfta fram dei inspirerande stemmene som finst i kunst- og kulturfeltet og i politikken. Dei kan inspirera til korleis dei bruker erfaringane til å bli betra arbeidet sitt. Det er viktig å sei ifrå, men det er òg viktig å bruka dette til noko positivt. Eg trur dette kan vera inspirerande, ikkje berre for asiatar, men for alle, seier Ton.

For Tong som er med i songen og den tilhøyrande musikkvideoen, betyr prosjektet til Ton mykje.

– Det er frigjerande at det har gitt meg ein mogelegheit til å gjera dette på ein annan måte enn eg har gjort før. Eg slepp å gå og bæra på det og kjenna på aggresjon, og eg slepp å bruka verktøy som er destruktive for meg sjølv. Chi har gitt meg ein mikrofon, seier Tong.