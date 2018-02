Følte seg som en B-vare da hun fikk demens

Jannicke Granrud var i full jobb da hun fikk beskjeden. Det var uvirkelig – men det kom ikke som noe sjokk; hun hadde rotet mye i tiden før.

– Jeg hadde en ekstrajobb en stund og da ble det registert at jeg ikke hang helt med i timen. Jeg husket ikke instrukser og av og til glemte jeg til og med dager. Det var mest korttidshukommelsen som var veldig dårlig, sier hun.



Granrud jobbet med undervisning og terapi. Det å snakke var en sentral del av jobben. Nå må hun av og til stoppe opp og tenke litt når hun snakker.

– Det er helt annerledes enn det det var.

– Nå tar jeg en dag av gangen, sier hun og legger til at det også bringer glede. Jeg er glad at vennene mine ikke har slått opp med meg selv om jeg er syk, sier hun.

ANNERLEDES: Hverdagen til ekteparet Jannicke Granrud og Hildegunn Fredheim har blitt annerledes etter diagnosen. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Helt desperat

Samboeren forteller at hun ble helt desperat da hun fikk beskjeden. Hun googlet døgnet rundt i flere dager for å finne noe som kunne hjelpe. En pille. En diett. Men hun fant ingenting.

Nå har ekteparet forandret hele hverdagen sin. Jannicke Granrud kan ikke jobbe lenger. På dagtid er det eneste tilbudet et dagsenter der hun kan være sammen med eldre mennesker.

– Først og fremst har jeg blitt veldig avhengig – avhengig av Hildegunn, familie, venner, møtesteder og at noen kan hente meg. Jeg har ikke lengre førerkort, så det har blitt veldig annerledes.

Granrud hadde aldri trodd det skulle bli slik. Men hun er ikke bitter.

– Jeg er ikke bitter. Og jeg synes ikke synd på meg selv, sier hun.

Bruker kalender

Ektefellen Hildegunn Fredheim holder orden på det som skal skje i livet hennes. De har en kalender der alt legges inn. Idag endres planene – de skal på prisutdeling.

Forsker Geir Selbæk får pris for sin forskning om demens. Han har med mennesker som har sykdommen i sin forskning. Det mener han er helt avgjørende.

– Det her er ikke enkelt, det er en sykdom som kan påvirke språk eller påvirke innsikt i sykdommen. Så det er viktig at de som har demens selv er med å hjelper oss til å finne ut hvordan vi skal få best mulig informasjon.

Selbæk er veldig opptatt av den nye demenspodkasten som Nasjonalforeningen for folkehelsen nå har lansert. Der kan mennesker med demens og deres pårørende dele erfaringer.

– Jeg er optimistisk på vegne av de som har sykdommen, sier han til NRK. For om et par år vet vi mer om hvordan de som har sykdommen har det og hvordan de skal behandles, fortsetter han.