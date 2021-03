«Hun» er subjektsform. «Henne» er objektsform.

Hører du den språklige feilen når du hører på den nyeste låten til TIX?

Hva kan jeg si

For å få hun til å bli

Når jeg vet jeg er så langt ifra

Så perfekt som hun var

Og det føltes så stort

Kanskje jeg drømte meg bort

NRK har vært i kontakt med TIX, Andreas Haukeland. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Venninnene Tonje Holm Hansen, Marianne Sivertsen og Maria Eliassen Jarnæss, har merket seg den grammatiske feilen som etter hvert har blitt en gjenganger. Venninnegjengen i 20-årene innrømmer at de har latt seg irritere over den grammatiske feilen.

– Jeg føler meg veldig gammel som har reagert på det her nå, men jeg har faktisk tenkt over det. Jeg synes det var litt rart at det var lov, sier Tonje Holm Hansen.

REAGERER PÅ FEIL: Fra venstre: Tonje Holm Hansen, Marianne Sivertsen og Maria Eliassen Jarnæss. Foto: Munevver Yildiz / NRK

«Hun» brukes gjerne i subjektsform, men «henne» bruker vi i objektsform.

For å få henne til å bli.

Språklig endring

Bente Ailin Svendsen er språkforsker ved Universitetet i Oslo. Svendsen kaller dette en språklig endring, og begrunner det med at flere unge er usikre på hvordan man bruker ordet «henne».

– De bruker ofte ordet de synes er enklest å si eller skrive. Det er ofte den som er vanligst som overtar.

Hun, henne, de og dem Subjekt Objekt Jeg Meg Du Deg Han, hun, det Han/ham, henne, den/det Vi Oss Dere Dere De Dem

Svendsen sier at den 27 år gamle artisten TIX gjenspeiler språkbruken i sin generasjon.

– Det hele kommer an på hvilke briller man har på seg når man ser. Om man er en norsklærer, eller om man for eksempel har de flotte brillene til TIX som med speilrefleksen, peiler framtiden av hva som ligger der.

SER EN ENDRING: Bente Ailin Svendsen er språkforsker på Universitetet i Oslo. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

De og dem

Men det er ikke bare de unge som er usikre på hvordan de skal bruke enkelte ord.

– Mange voksne er usikre på bruken av «de» og «dem».

Svendsen sier ordene brukes om hverandre i alle sammenhenger.

Daniel Gusfre Ims er en norsk språkviter og politiker. Han jobber som seksjonssjef i Språkrådet. Ims tror ikke «henne» vil bli byttet ut med det første. I hvert fall ikke i skriftspråket.

– Hvis man skal se for seg endring i det hele tatt, så kan man se for seg at det blir valgfritt å bruke «henne» som objektsform.

Ims mener det er mange nok som er flinke til å bruke riktig skriftform når de skriver bokmål. Han tror ikke «henne» vil forsvinne med det første.

– De fleste bruker den riktige formen, og da vil den fortsatt bli brukt i mange tiår fremover.