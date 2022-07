Maree, som ikke har ønsket at etternavnet hennes brukes, satt på et kjøpesenter da hun ble oppsøkt av den 22 år gamle tiktokeren Harrison Pawluk.

Pawluk spør den eldre kvinnen om hun kan passe på en bukett med blomster mens han tar på seg jakken sin. Deretter takker han henne og går sin vei.

Kvinnen ser tilsynelatende rørt ut og begynner å gråte av glede.

Det hun ikke vet er at det hele blir filmet. Kort tid etter blir det publisert på TikTok der flere millioner har sett den.

Tiktoker Harrison Pawluk lager flere videoer der han gir tilfeldige mennesker ting som blomster. Foto: TikTok

Nå kaller hun hele opplevelsen for «dehumaniserende» og «kunstig». Hun påstår også at hun ikke fikk gi samtykke til at det hele ble filmet og publisert.

– Han forstyrret meg, filmet og lastet det opp uten mitt samtykke, sa hun i et intervju med ABC Radio Melbourne.

Maree føler det hele er en nedlatende antagelse: en eldre kvinne som skal bli lykkelig over at en fremmed gir henne blomster.

Pawluks talsperson sier at det hele ble filmet for å spre kjærlighet.

– Men om hun ber han slette videoen, gjør han det.

Feel good-innhold

Denne videoen er en del av en større trend på sosiale medier, forklarer Magnus Hoem Iversen. Han har studert- og skrevet bok om sosiale medier.

Han kaller det «feel good»-innhold, og forklarer at det er en etablert sjanger på internett.

– Disse videoene består som regel av en rørende historie med hyggelig innhold som tiltrekker seg masse oppmerksomhet fordi det vekker intense følelser hos oss.

Medieviter Magnus Hoem Iversen forteller at samtykke er viktig når man filmer slike videoer. Foto: Jin Sigve Mæland

Og er det en ting som alltid fungerer på internett, så er det innhold som vekker intense følelser – både negative og positive.

Iversen forklarer at disse videoene treffer folk i en verden som ellers består av dramatiske nyheter.

– Internett har alltid vært en blanding av det forferdelige og det fine. Grufulle ting som gjør deg forbanna sammen med videoer av søte katter. Den todeltheten har vært med oss lenge.

Hyllest og kritikk

I kommentarfeltet hyller flere Pawluk: «wow, det var vakkert!» og «bror, dette var drit søtt». Men det er også flere som kritiserer han.

«Kanskje du kan be om hennes samtykke først?» og «samtykke er også snilt», er noen av kommentarene.

Det er også flere som har bedt han slette videoen. De anklager han og andre som lager lignende innhold for å utnytte tilfeldige mennesker for å få avspillinger og oppmerksomhet.

Maree har også kommet med en lignende anklagelse.

– Jeg føler meg som klikkagn, sa hun.

TikTok er en av verdens mest brukte sosiale medier. Foto: Kiichiro Sato

Iversen mener de som har laget videoen har gjort flere grunnleggende feil.

– Samtykke er viktig. Disse kontoene når millioner av folk. Det er ikke bare å filme andre mennesker i det som kan være private øyeblikk og dele det med millioner.

Han mener at det er helt grunnleggende å forsikre seg om samtykke.

– Veldig mange klarer det fint, men det som ofte kan skje er at man ikke har de nødvendige etiske antennene eller refleksjonen rundt makten som kommer med millioner av følgere.