Flys til utlandet for kostymeprøver - nå gjør skuespillerne klimaopprør i filmbransjen

Dette er et opprop fra 225 skuespillere og regissører i filmbransjen. Vi krever tiltak fra Kulturdepartementet og egne arbeidsgivere, slik at filmbransjen kan samle seg i kampen for miljøet og sammen ta steget inn i det grønne skiftet. Vi må bli mer bærekraftige!

Utslippene av klimagasser må halveres innen 2030. I sektor etter sektor, bransje etter bransje ser vi stadig nye tiltak for å nå målene fra Parisavtalen. Det er på høy tid at en så synlig bransje som den norske filmindustrien tar en større del av ansvaret.

Den absolutt største klimapåvirkningen i filmproduksjon i dag kommer fra flytransport. Norske filminnspillinger legges i økende grad til andre europeiske land, til tross for at filmens handling utspiller seg i Norge. Land som Litauen, Ungarn og Tsjekkia har økonomiske insentivordninger og billigere arbeidskraft, noe som gjør at det er mye penger å spare på å en slik forflytning. Men denne produksjonstrenden medfører store CO2 utslipp, da norske filmarbeidere flyr tur/retur innspillingslandet mange ganger i løpet av produksjonen. Skuespillere flys til og med tur/retur Øst-Europa for en times kostymeprøve.

Men også innad i vårt langstrakte land tyr vi langt oftere enn nødvendig til fly som fremkomstmiddel. Selv om noen flyreiser er nødvendige grunnet store avstander og manglende transportalternativer, burde bransjen ha som ambisjon å kutte radikalt i denne praksisen. Vi oppfordrer filmprodusenter til å kjøpe klimakvoter tilsvarende utslippet for de absolutt nødvendige flyreisene og forøvrig sørger for at de mest klimavennlige transportalternativene tas i bruk.

I dag eksisterer det ingen spesifikke miljøkrav til filmbransjen. Verken kulturdepartementet eller publikum krever miljøvennlig norsk film. Det eneste tiltaket er NFIs påbud om en handlingsplan for miljøtiltak per produksjon.

Det er opp til produksjonsselskapene å bestemme hvor og hvordan de spiller inn filmene og tv-seriene sine. Men uten en overordnet miljøpolitikk er det for mye forlangt at hele ansvaret for det grønne filmskiftet skal ligge hos dem.

Kulturdepartementet må komme på banen og utforme nye vilkår, slik at norsk film blir kortreist og mer bærekraftig i alle ledd. Enkelte produksjonsselskaper er godt igang med miljøvennlige tiltak mot eksempelvis engangsplast, kjøttinntak og bensindrevne biler, men det er ikke nok for å få bukt med de største utslippene. Antall flyreiser må reduseres.

Om Norges nyetablerte filminsentivordning, som har som formål å selge Norge til utlandet, flyttes til nærings- eller finansdepartementet, der det åpenbart hører hjemme, frigjøres midler i kultursektoren. Disse bør øremerkes norske filmproduksjoner som filmer innenlands. Alternativt kan Kulturdepartementet selv endre dagens ordning til en grønn insentivordning, som demmer opp for de økonomiske ulempene norske produksjoner har ved å filme lokalt. Det er absurd at vi tilrettelegger for utenlandske produksjoner i Norge, mens norske produksjoner ikke har råd til å filme her.

Vi vil arbeide i en bransje som tar ansvar for klimaet. Vi vil ha arbeidsgivere som bryr seg om at norsk filmbransje utvikles raskere i en tydelig miljøvennlig retning. Dette må politikerne våre tilrettelegge for. La oss bruke filmmediet til å gjøre verden grønnere, ved å bidra til å avverge klimakatastrofen i stedet for holde fast på utdaterte løsninger.

Signert av:

Agnes Kittelsen

Ameli Agbota

Anders Baasmo Christiansen

Anders Danielsen Lie

Anders T Andersen

André Chocron

Andre Sørum

Andrea Bræin Hovig

Andreas Riiser

Andreas Stoltenberg

Ane Skumsvoll

Anette Hoff

Anette Ostrø

Ann Mari Nordengen

Anneke Von Der Lippe

Arild Andresen

Aurora Gossé

Axel Bøyum

Bendik Østbye Johannessen

Birgitte Larsen

Birgitte Victoria Svendsen

Bjarte Hjelmeland

Bjørn Myrene

Bjørn Sundquist

Brit Steinsvik

Bård Breien

Camilla Figenschou

Caroline Glomnes

Cecilie Mosli

Charlotte Blom

Cici Henriksen

Dag Johan Haugerud

Daniel Fure Schwarz

Eigil Langmark

Eindride Eidsvold

Eivind Sander

Eldar Skar

Eline Øverby

Elisabeth Aschehoug

Ellen Birgitte Winther

Ellen Horn

Emil Johnsen

Emilie Blichfeldt

Emma Bones

Endre Hellestveit

Erik Poppe

Erik Richter Strand

Erika Calmeyer

Espen Klouman Høiner

Ester Marie Grenersen

Even Hafnor

Frank Kjosås

Frode Eggen

Gard Eidsvold

Gine Cornelia Pedersen

Gisken Armand

Glenn André Kaada

Gunhild Enger

Halfdan Tøndel

Hallvar Witzø

Hanna-Marie Grønneberg

Hanne Skille Reitan

Harald Zwart

Hauk Heyerdahl

Heidi Gjermundsen Broch

Heidi Goldmann

Heidi Toini

Helle Haugen

Helga Guren

Henriette Steenstrup

Henrik Elvestad

Henrik Martin Dahlsbakken

Henrik Mestad

Henrik Rafaelsen

Herbert Nordrum

Hildegunn Riise

Hisham Zaman

Håkon Ramstad

Ida Elise Broch

Ida Holten Worsøe

Ida Sagmo Tvedte

Ine Jansen

Ine Marie Wilmann

Inga Ibsdotter Lilleaas

Ingeborg Sundrehagen Raustøl

Ingrid Bergstrøm

Ingrid Bolsø Berdal

Ingrid Giæver

Ingunn Øyen

Ingvild Holthe Bygdnes

Isabel Toming

Iselin Shumba

Itonje Guttormsen

Jakob Oftebro

Jan Sælid

Janne Heltberg

Jannicke Systad Jacobsen

Jens Lien

Johan Kaos

Johanna Pyykko

John Brungot

John Emil Jørgensrud

Jonas Strand Gravli

Jonas Urstad

Julie Støp Husby

Kai Kenneth Hansson

Kaia Varjord

Kari-Ann Grønsund

Kari Jenseg

Kari Winge

Kathrine Torborg Johansen

Kenneth Karlstad

Kikki Stormo

Kim Haugen

Kim Hiorthøy

Kim Sørensen

Kjersti Botn Sandal

Kjersti Tveterås

Knut Wiulsrød

Kristin Grue

Kristoffer Carlin

Kristoffer Joner

Kyrre Hellum

Laila Goody

Lars Berge

Lars Erik Holter

Lasse Kolsrud

Lena Kristin Ellingsen

Lilja Ingolfsdottir

Linn Skåber

Lisa Brooke Hansen

Lisa Loven

Liv Barbosa Blad

Liv Karin Dalstrøm

Madou Bah

Magnus Kjørrefjord

Maiken Ostermann

Mali Finborud Nøren

Maria Bock

Maria Grazia Di Meo

Maria Lloyd

Marian Saastad Ottesen

Mariann Hole

Marianne Hetland

Marianne Krogh

Marie Blokhus

Mariken Halle

Marit Andreassen

Marius Lien

Marte Engebrigtsen

Marte Mørland

Marte Solem Magnusdotter

Marte Vold

Martin Lund

Mathias Augestad Ambjør

Mats Eldøen

Mattis Herman Nyquist

Mikkel Bratt Silset

Mikkel Storm Glomstein

Morten Svartveit

Nader Khademi

Nasrin Khusrawi

Nils Golberg Mulvik

Nils Johnson

Nils Jørgen Kolstad

Nina Andreassen

Oddgeir Thune

Ola G Furuseth

Olav Waastad

Ole Christoffer Ertvaag

Ole Giæver

Ole Sebastian Kåss

Patrik Syversen

Petronella Barker

Petter Vermeli

Petter Width Kristiansen

Petter Winther

Preben Hodneland

Pål Sletaune

Pål Sverre Hagen

Rebekka Nystadbakk

Renate Reinsve

Reny Marie Gaasand Folgerø

Rune Denstad Langlo

Samantha Lawson

Sara Johnsen

Sara Khorami

Sarah Francesca Brænne

Sarah Sandberg

Sebastian Wartin

Selome Emnetu

Signe Tørå Karsrud

Sigrid Hellene Eriksen

Silje Storstein

Siri Seljeseth

Sofie Asplin

Solveig Laland Mohn

Stian Kristiansen

Stine Fevik

Stine Robin Berg

Sunniva Sundby

Susann Bugge Kambestad

Suzanne Paalgard

Sven Nordin

Sverre Pedersen

Synnøve Macody Lund

Tarjei Sandvik Moe

Thorbjørn Harr

Tiril Pharo

Tobias Santelmann

Tommy Wirkola

Tone Danielsen

Tora Alida Reinholdtsen

Tov Sletta

Tove Undheim

Trine Svensen

Trine Wiggen

Trond Fausa Aurvåg

Ulrik Imtiaz Rolfsen

Vetle Bergan

Vibeke Heide

Vidar Magnussen

Viktoria Winge

Øyvind Holtmon

Yngvill Sve Flikke