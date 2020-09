Flyktet fra Sierra Leone til Norge

Myra ble oppdaget på SoundCloud med låten «Hold an» høsten 2016, og har senere etablert seg som et sterkt navn som rapartist. Hun har gitt ut flere låter, og nylig ble hun tildelt TONOs Edvard-pris som tekstforfatter for låten «Hjemløs i egen by».

Hun forteller at låten handler om det å føle tilhørighet til mer enn bare ett sted, og om rotløsheten hun selv har følt på i oppveksten.

Fra en flyktningleir i Sierra Leone til Norge

– Selve uttrykket «Hjemløs i egen by» handler vel om at jeg har en sterkt tilknytning til Bergen, men likevel har følt på tilhørighetsvansker der. Jeg har alltid slitt med å finne en balanse mellom hvor mye bergenser jeg er, i forhold til hvor afrikansk jeg er, forklarer Myra.

Hun har vært åpen om at oppveksten har vært turbulent, og da hun var fire år flyktet hun og familien fra borgerkrigen i Sierra Leone og til Norge.

– Det var veldig spesielt. Det å dra fra en flyktningleir i Sierra Leone og til Lindås i Nordhordland, liksom. Det er to ulike verdener. Alt fra klær til gange, uttrykk, væremåte og fellesskap. Bare det at folk gikk med hendene i lomma var rart for oss, forteller Myra.

OPERA: I kveld skal Myra synge «Seguidilla» fra Carmen på nynorsk. Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

Bodde på barnehjem og i fosterhjem

Også senere i oppveksten flyttet Myra mye rundt. Hun bodde en periode på barnehjem, og rundt om i ulike fosterhjem.

– Jeg tror det har formet meg mye som person. Jeg er glad i at livet er dynamisk, så jeg har blitt vant til det. Men samtidig, så har det gitt meg tilknytningsvansker. De fleste stedene jeg har bodd har jeg blitt plassert. Man velger ikke noe selv. Man blir bare plassert et sted, og så må man finne fotfeste der, forteller hun.

Myra forteller at hun har funnet mye trøst i musikken, og i det å skrive om tanker og følelser til låter.

– Jeg er veldig glad for at jeg har klart å skrive det ned. Det har vært en stor del av helbredelsesprosessen min, og gjort at det ikke bare har stablet seg i hodet mitt, forteller Myra.

Den Stjernekamp-aktuelle artisten har også medvirket på låter til store artister som Lars Vaular og Bjørn Eidsvåg, som er en av rap-kometens store favoritt artister.

– For min del handler det nok mye om formidling og flyt. Når det kommer til Bjørn, så har tekstene og formidlingen hans alltid truffet meg. Jeg tror han på mange måter inspirerte meg i ung alder til å begynne og skrive, og ikke minst på norsk, forteller Myra.

Fra Stjernekamp på NRK 12. september 2020. Episode 3 - Country

Fikk dommerne til å gråte

Før hun var med i Stjernekamp var sang fortsatt et ukjent territorium for Rapartisten. Men forrige lørdag fikk hun terningkast seks av både NRK og VG, for sin versjon av låten «Hurt».

– Det er stort. Jeg er også veldig glad for at jeg fikk synge den låten til broren min. Den helgen var ganske overveldende for meg, men jeg er veldig takknemlig, forteller Myra.

Som fikk dommerne til å gråte, da hun hyllet broren sin som har slitt med rusproblemer.

– Jeg har en bror som er et stort forbilde for meg. Han har slitt mye med rus opp gjennom. Broren min følger med, og er veldig stolt av meg. Men jeg vil vise at jeg er stolt av ham, fortalte Myra under sending.

I kveld skal artistene prøve seg i Opera, og sendingen ser du 19:50 på NRK1 eller i NRK TV.