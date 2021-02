Flygelet til Jahn Teigen gikk for 200.000 kroner

Det var datteren hans Sara Skorgan Teigen som auksjonerte bort over 300 gjenstander hun arvet etter faren sin. Dette gjorde hun for å dekke gjeld hun arvet og for å ha penger til en minnekonsert og en pris faren ønsket å gi til unge talenter.

Flygelet ble kjøpt av planleggerne av et Teigen-museum i Tønsberg. De fikk tak i de fleste av de unike gjenstandene.

Teigen-museum

Nick Sandberg er en av pådriverne bak det fremtidige museet.

– Flygelet var noe av det viktigste, det er symbolet på der han satt og lagde mye av musikken sin.

– Vi fikk tak i kostymer, instrumenter, personlige elementer og bilplater. Alt vi ønsket oss, bortsett fra optimistgitaren. Det ble for dyrt.

El-gitaren til Jahn Teigen ble solgt på auksjon for 400.000 kroner. På denne gitaren var det også risset inn en spilleliste. Foto: Grev Wedels auksjoner

Sandberg er samtidig glad for at det var stor interesse for eiendelene.

– Det viser hvor stor Teigen var og hvor mye hans karriere har betydd for folk.

Auksjonsansvarlig Hans Richard Elgheim ved Grev Wedels auksjonshus er svært fornøyd.

– En hvit elgitar som han eide, ble solgt for over 400.000 kroner, forteller han. Den hadde egentlig en utsalgspris på 30.000 kroner, sier han.

Tidobbelt utropspris

To bilder av Jahn Teigen ble solgt til tidobbelt utropspris.

– Det har vært en enorm interesse, sier Elgheim.

Optimistjakken som han hadde på seg i MGP i 1989 ble solgt for over 100.000 kroner.

Skrivebordet og stolen som var en del av platestudioet hans ble solgt for 122.000 kroner, forteller han.

Alle gjenstandene ble solgt for til sammen 3,5 millioner kroner, sier han. 299 av 302 gjenstander ble solgt på auksjonen.

Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Sandberg sier de har et håp om å åpne museet i løpet av 2021.