Strømmetjenestene og film og spillverden florerer av serier, filmer og tv-spill med verdens undergang, eller postapokalypse, som tema. Det er ikke tilfeldig mener spillanmelder i NRK, Rune Fjell Olsen. Han tror koronapandemien har inspirert underholdningsbransjen, og sørget for en økning av postapokalyptisk innhold.

Spillanmelder i NRK, Rune Fjeld Olsen, sier popkulturen er inspirert av dagens samfunn. Foto: Privat

– Vi har vært i en pandemi i lang tid nå og klimautfordringene blir stadig mer alvorlige. Det er bare noen av truslene som henger over oss, som stadig flere, inkludert meg selv, kjenner sterkere på kroppen for hvert år som går. Når det er mange mennesker som går rundt og tenker på at ting kan ta slutt, så er det naturlig at også popkulturen tar pulsen på den tanken.

– Blir en slags forberedelse på det verste

Er du en av dem som har spurt seg selv; Hvor lenge hadde jeg klart meg i en postapokalyptisk verden, der kun de sterkeste overlever?

Da er du ikke alene. Marte Hedenstad, i NRKs filmpoliti, har vært innepå samme tanke.

– Det er noe med å se for seg det scenarioet om hvordan hadde jeg greid meg i en verden etter at den har gått under? Det blir som en slags forberedelse på det aller verste som kan skje. Det er jo veldig spennende å se for seg selv i slike situasjoner.

Marte Hedenstad tror folk bruker postapokalyptiske filmer til å forberede seg på det verste. Foto: Henriette Dæhli / NRK

Hedenstad tror mange bruker sjangeren som en virkelighetsflukt.

– Det er spennende å rømme inn i en verden som er verre enn den vi befinner oss i i dag. Hvis man synes vår verden er vanskelig, fæl, og grusom, så kan man tenke; så fæl som den er i denne filmen, er den i hvert fall ikke.

Ble for ekte

Da Norge stengte ned, på grunn av koronapandemien i mars i fjor, satt Fjeld Olsen hjemme og spilte en utvidelse av Tom Clancy's «The Devision 2». Det ble for mye for han.

– Spillet handler om en postapokalyptisk verden under en pandemi, med karantenesoner og lovløse tilstander i Washington D.C, i USA. Det var rett og slett ubehagelig å spille det, samtidig som en pandemi herjet i verden. Det føltes alt for ekte til at jeg klarte fullføre det, jeg måtte legge det fra meg.

Det er nettopp slike opplevelser som gjør den postapokalyptiske sjangeren helt spesiell.

– Man kan lage en helt ny verden, med en forankring i det vi kjenner fra før. For eksempel så kan store byer i USA være gjengrodd av skog og planter, det kan være oversvømmelser, og bygninger vi kjenner til kan ha rast sammen. Det er noe med den fascinasjonen om hvordan verden vi kjenner i dag ville sett ut om alt var brutt sammen.

Youtuber og TV-personlighet Dennis Vareide kjenner seg igjen i følelsene Fjeld Olsen beskriver.

– Jeg tror jeg, og veldig mange andre, følte man levde i en film når et virus plutselig spredde seg over hele verden. Jeg måtte jo se filmen «Contagion» fra 2011 når alt det her skjedde, og når man på en måte opplevde noe av det samme selv. Det er en rar spenning i det, jeg tror mange liker.

Dennis Vareide sier det er spennende å kunne kjenne seg igjen i historiene i filmer og spill. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

Ren spenning eller en form for samfunnskritikk?

Vareide sier sjangeren handler om mer enn bare zombier og krig.

– Det har ikke noe å si hvilke monstre som er der ute, som oftest er det mennesket som er det største monsteret. Det tror jeg er ment som en form for kritikk av hvordan vi og systemet fungerer. At vi mennesker egentlig er dumme.

Fjeld Olsen mener mye er laget som en advarsel til menneskeheten om hvordan ting kan gå, hvis man ikke gjør noe.

– Ta for eksempel spillet «The Horizon», der er det en veldig klar link til utvikling vi ser i dag. Her har alt gått galt, verden har brutt sammen, all strukturen har brutt sammen, og vi må begynne på nytt. Det ligger en åpenbar advarsel i mye av det som er laget, fra dem som har skapt det.

Den postapokalyptiske bok og filmserien «The Hunger Games», med Jennifer Lawrence i hovedrollen som Katniss Everdeen, er kjent for de fleste. Foto: Lionsgate

Hedenstad tror det ikke nødvendigvis handler om kritikk.

– Det er, eller kan ligge, fæle ting i alle mennesker. Når vi reduseres til der det kun handler om å overleve, så kan på en måte selv det fineste menneske gjøre fæle ting. Så jeg tror heller det handler om en slags anerkjennelse av at alle kan gjøre fæle handlinger. Men det er så klart også ofte et mer overordnet budskap for eksempel mot krig, eller at vi må ta vare på jorda vår.

Trekkes frem som favoritt

De tre ekspertene var samstemte når de fikk spørsmål om de hadde noen favoritter innenfor sjangeren. Det er spillet «The Last Of Us», fra 2013.

«The Last Of Us» er ekspertenes store favoritt Foto: Naughty Dog/Sony Interactive Entertainment

– Det er en soleklar favoritt. Det er det eneste spillet jeg har måtte spille om igjen, med en gang jeg rundet det første gangen, sier Vareide.

Fjeld Olsen trekker frem fokuset spillet har.

– Det er en så sterk opplevelse, fordi det fokuserer mer på menneskene og deres historie, fremfor monstrene og da selve apokalypsen.

Hedenstad ble følelsesladd.

– Det er en helt fantastisk historie om hvordan man kan overleve og hvilke fæle valg man må ta. Jeg husker da jeg spilte oppfølgeren «The Last Of Us Part 2», så ville jeg på slutten av spillet bare dø, fordi jeg ikke ville ta det valget spille tvang meg til utføre. Det er så fascinerende å kjenne på alle de følelsene man får i slike scenarioer.

Svimlende prislapp

I mars i fjor annonserte HBO at Playstation-suksessen blir til en serie, i seks deler. Nå har filmingen begynt, og prislappen skal ifølge Forbes være på intent mindre enn minimum 10 millioner dollar, eller 89 millioner kroner, per episode.

Det kan gjøre serien til en av de dyreste som noen gang er laget.

På listen over de dyreste seriene som er laget, troner en annen HBO-produksjon. «Game of Thrones» hadde et budsjett på 15 millioner dollar, nærmere 133 millioner kroner, per episode, i den 8. og siste sesongen.

Det er ifølge Forbes «helt vilt» at første sesong av en serie har et slikt budsjett. «Game of Thrones» hadde til sammenligning et slikt budsjett etter å ha vært en stor suksess over flere sesonger.