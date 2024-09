– Om de ønsker å oppnå et byks på meningsmålingene, bør de heller tenke ut en politikk som fenger folk, enn å finne på ablegøyer langt utenfor den politiske arena, sier redaktør i avisen iTromsø Egon Holstad.

Flere kjente politikere har de siste årene bydd på seg selv på skjermen.

Emilie Enger Mehl, Olaug Bollestad, Mímir Kristjánsson, Abid Raja og Bård Hoksrud er blant dem som har deltatt i realityprogrammer.

VANT: Justisminister Emilie Enger Mehl vant den tredje sesongen av Kompani Lauritzen på TV 2. Foto: Matti Bernitz / TV2

Flest politikere i reality-TV i år

– I en ideell verden bør politikere drive med politikk. Så synes jeg de skal la musikere, skuespillere og komikere stå for underholdningen, sier Holstad.

Men det ser ikke ut til at Holstad får viljen sin med det første.

2024 ligger an til å bli et rekordår for antall politikere i reality-TV, viser en opptelling NRK har gjort av de siste ti årene.

FINNER DU POLITIKERNE? To av ti deltakere i årets «Påskekrimlekene» er politikere.

Sju politikere har enten deltatt eller skal delta i reality i løpet av året.

– Det ville vært helt uhørt for politikere å være med på reality da det først kom på norske skjermer, sier medieforsker Gry Cecilie Rustad.

I tillegg til de sju, har flere politikere vært med på andre type underholdningsprogrammer som «Huskestue» og «Alle mot alle».

Unge Høyre-leder gjør reality-debut

Neste år føyer Unge Høyre-leder Ola Svenneby seg inn i rekken av «reality-politikere» når han deltar i TV2-programmet «Boksen».

Svenneby har følgende å si til kritikken fra Holstad:

– Den kritikken forutsetter litt at politikere driver et slags kynisk spill for å bli mest mulig likt, slik at de kan lure velgerne. Men jeg tror at hvis du går inn med den inngangen at du utelukkende skal være med på reality-TV for å profilere deg selv, så tror jeg det vil skinne gjennom.

REALITY-DEBUT: Unge Høyre-leder Ola Svenneby brukte mye tid på å bestemme seg for om han skulle være med på reality eller ikke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Svenneby innrømmer at han tenkte på at programmet vil gi han publisitet, men sier at hovedgrunnen til at han ble med var at det virket som en morsom opplevelse.

Hvordan tror du realitydeltagelsen vil påvirke din politiske karriere?

– Det aner jeg ikke. Det er enten det smarteste eller dummeste jeg har gjort, svarer Svenneby lattermildt.

Kan nå nye velgergrupper

I fjor spurte Norstat nordmenn hvor godt de liker landets sentrale politikere.

Flere av de som troner på toppen, er politikere som har deltatt i reality-TV, viser oversikten i Aftenposten.

Abid Raja, Emilie Enger Mehl og Olaug Bollestad var innenfor topp fem på lista. De har alle deltatt på to realityserier hver.

AV MED MASKA: Abid Raja var «Nissen» på Maskorama i 2021. Foto: Julia Marie Naglestad

Men at en politiker er populær, vil ikke nødvendigvis gjøre at partiet til vedkommende får masse stemmer, ifølge valgforsker Johannes Bergh.

– Når velgere går for å stemme i Norge, er partiet man stemmer på viktigere enn personene man stemmer på.

I vårt naboland Danmark derimot, betyr personene mer, forklarer valgforskeren.

DANSEPROGRAM: Sandra Borch har vært med på flere realityprogrammer, deriblant «Skal vi danse». Foto: TV 2

Til tross for at realitydeltagelse ikke nødvendigvis fører til valgseier, tror Bergh at politikere kan nå noen nye velgergrupper ved å være med.

– Det kan være unge velgere, personer som ikke har høyere utdanning og personer som ikke er så interessert i politikk.

Holstad: – Krampaktig folkelig

Egon Holstad er helt klar på at politikere bør holde seg unna reality.

Men han mener det finnes tilfeller der de kan ha en grunn til å være på TV, selv om de ikke skal snakke om politikk:

– Jeg mener ikke at de skal fremstå som maskiner. Å snakke om personlige ting i intervjuer, for eksempel egne feil eller sykdom, kan være bra for å bryte ned tabuer. Men det er et godt stykke derifra til det å være krampaktig folkelig i et konsept som ikke har noen verdens ting med politikken å gjøre.