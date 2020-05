Flertall for nasjonalt minnested på Utøyakaia

Debatten om det nasjonale minnesstedet etter 22. juli har rast i flere år. I 2017 bestemte regjeringen at 22. juli-minnesstedet skulle ligge på Utøykaia.

Avgjørelsen kom etter flere års konflikt med naboene om planene for det første minnesstedet.

Minnestedet på Utøyakaia skal blant annet ha 77 søyler. Da Statsbygg presenterte planene i fjor, skapte det reaksjoner blant mange av naboene.

Torsdag kveld skal kommunestyret i Hole stemme for eller imot reguleringsplanen for minnestedet. For å kunne iverksette planene må det være flertall for denne reguleringsplanen.

Allerede før kommunestyremøtet sier Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Høyre i kommunen at de vil stemme for planene. De fire partiene har til sammen 17 av 23 medlemmer, og dermed flertall i kommunestyret.

– Høyre vil stemme for rådmannens innstilling, og støtter dermed forslaget om å gjøre Utøyakaia om til et minnested etter 22 juli-terroren, sier ordfører i Hole kommune, Syver Leivestad (H).

Bak båten som går til Utøya er det planlagt at søylene på minnesstedet skal plasseres. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Jørn-Inge Andreassen Frøshaug, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Hole kommune, mener de trenger et minnested tilknyttet Utøya.

– Jeg tror det blir flertall nå. Så vi ser frem til at det står et fint og verdig minnessted her på Utøyakaia, sier Førshaug.

Enid Josefine Berta (MDG) understreker at hun synes spørsmålet om helsekonsekvensutredning har vært vanskelig.

Senterpartiet kommer til å stemme mot reguleringsplanen slik den foreligger nå. De ønsker å gå tilbake til reguleringsplanen fra 2014. De ønsker at pengene heller brukes til å øke livskvaliteten til ungdommene som ble rammet av angrepet på Utøya, sier varaordfører i Hole Anita Haugland Gomnæs.

Engstelige for psykiske skadevirkninger

Naboene som er mot at minnestedet legges til Utøyakaia, har foreslått området Utsikten som alternativ. Terje Lien, som eier området, har sagt til Ringerikes Blad at han gir bort området gratis hvis det blir minnested der.

Lien reddet svømmende ungdommer fra Utøya opp i båten sin 22. juli 2011. Kona hans, Karin Lien, tok imot kalde og våte ungdommer som kom i land.

Terje og Karin Lien bor ved siden av Utøykaia, og er mot at minnestedet legges der. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

De mener at et minnessted så tett på huset vil bli en psykisk belastning.

– Vi er ikke imot minnesstedet, vi er imot plasseringen, sier han.

Utstranda vel har hyret advokat Ole Hauge Bendiksen, i Langseth Advokatfirma DA. Han sier at flere av naboene er engstelige for de psykiske skadevirkningene minnesstedet kan ha.

– Det å sette opp et minnested, og særlig de dimensjonene vi snakker om her, vil skape en stor risiko for mer psykiske skadevirkninger for mine klienter, sier han.

– Utøykaia er bindeleddet

Plasseringen på Utøyakaia var ønsket av AUF og Støttegruppen etter 22. juli.

– Dette støtter regjeringen, sier statssekretær i kommunaldepartementet Paal Pedersen. Han sier videre at det har vært en lang og grundig prosess, hvor alle hensyn er vurdert.

Pedersen understreker videre at det er viktig for regjeringen at alle som har helseutfordringer knyttet til hendelsene som fant sted 22. juli 2011, får den helsehjelpen de trenger.

Statssekretær Paal Pedersen i kommunaldepartementet sier regjeringen mener Utøykaia er det mest verdige og beste plasseringen. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Støttegruppen etter 22. juli, mener det er viktig at minnestedet ligger der terrorhandlingene skjedde.

– Utøykaia er bindeleddet til Utøya, og det er også en historiefortelling som går tilbake til regjeringskvartalet hvor terrorhandlingene startet, sier Røyneland.

Samtidig har hun forståelse for at naboene ikke ønsker å bli minnet på det som skjedde hver dag. Hun legger til at også de som er pårørende eller overlevende blir minnet på hendelsene hver dag, selv om de ikke bor i Hole.

– Vi må kunne hedre de som ble borte den dagen, og de som overlevde, og de frivillige hjelperne på en fin måte ved et nasjonalt minnested nettopp på Utøykaia, avslutter Røyneland.