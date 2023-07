– Å lese bøker er en del av fritiden min, så det betyr jo ganske mye i livet mitt, sier Jinan Kanaan.

Hun flyttet til Norge da hun var 4 år gammel og representerer en ny trend: For det de norske barn med flerkulturell bakgrunn som leser mest bøker på fritiden.

Det viser rapporten «Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn».

– Jeg leser rundt 30 minutter om dagen, i tillegg til leseleksen. Men jeg er nok mer glad i å lese om vinteren enn sommeren. Når det er varmt er det gøy å være ute og leke med venner, sier Jinan.

Rapporten viser at halvparten av barn i alderen 9 til 15 år som har flyttet til Norge, leser papirbøker på fritiden hver dag.

Barn med flerkulturell bakgrunn og lesing Ekspander/minimer faktaboks Rapporten «Mediebruk blant personer med innvandrerbakgrunn» forteller at halvparten av barn i alderen 9 til 15 år som har flyttet til Norge, i snitt leser papirbøker på fritiden hver dag.

Blant 9-15 åringene i hele befolkningen er det kun 3 av 10 barn som daglig leser papirbøker.

Rapporten viser også at norskfødte barn med innvandrerforeldre leser mer bøker, enn befolkningen som helhet.

– Kultur for læring og prestasjon

– Dette er veldig positivt, sier førsteamanuensis Olaug Strand ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Olaug Strand er førsteamanuensis ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Foto: UIS

Hun har blant annet jobbet med den internasjonale leseundersøkelsen PIRLS som viser en betydelig nedgang i leseferdighetene til norske tiåringer.

– Å lese mye og variert er positivt for kreativitet, samfunnsinteresse, språkutvikling og ikke minst en viktig kompetanse for læring i alle fag, sier Strand.

– Hva kan ligge bak tallene som viser at flerkulturelle barn leser mest?

– Det er ikke lett å spekulere i, men vi vet at i mange innvandrerhjem er det en kultur for læring og prestasjon som kanskje er sterkere en i norske hjem, så det er kanskje ikke så uventet.

– Det kan gjøre seg gjeldende i høyere prestasjoner og bedre arbeidsmoral med lekser og skolearbeid. Vi ser for eksempel at jenter med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i høyere utdanning, sier Strand.

– Det finnes en bok for alle

Elisabeth Jensen Lombnæs er biblioteklærer ved Gamlebyen skole i Oslo, som har mange elever med flerkulturell bakgrunn.

Hun mener at det å ha et skolebibliotek er alfa og omega for å få unge til å lese bøker, og hun tror hun har funnet formelen som vekker leselysten hos unge.

Biblioteklærer Elisabeth Jensen Lombnæs. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Det er å starte med noe de er interessert i, som kan være en tegneserie. Og så får vi de opp til å lese mer kompliserte tekster etter hvert, i mange tilfeller.

– Det er viktig med relasjon til barna, respekt for barna og å finne ut hva de liker. Vårt motto er at det finnes en bok for alle, sier Lombnæs.

Til høsten startet Jinan Kanaan på ungdomsskolen. Hun røper at hun ikke alltid har lest like mye som hun har gjort det siste året.

– Jeg tror du av og til må tvinge deg litt gjennom boken, i hvert fall i starten. Det blir ofte bra etter hvert, sier Kanaan, som dette skoleåret har lest hele 20 bøker.