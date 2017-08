Flere så NRKs partilederdebatt i år

– Det at seertallene faktisk er høyere enn hva de var ved åpningsdebatten i 2013, kan vitne om at interessen for årets valg er høy. Spesielt siden TV-seingen generelt har gått en del ned de siste fire årene, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.

Programlederne Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen loset seerne gjennom en og en halv times debatt om skattepolitikk, økonomi, arbeidsliv og til slutt temaet «norske verdier» som har vært debattert den siste tiden.

Du kan se hele debatten på nytt her.

I alle kanaler

Det var ikke bare TV-seerne som lot seg engasjere. Den store salen i Arendal kultur- og rådhus var fullsatt av arendalitter og gjester som er i byen under Arendalsuka.

På Twitter var det stor aktivitet på emneknaggen #NRKvalg, og mer enn 65 000 stemmer ble registrert i NRKs uhøytidelige kåring av hvilken partileder som gjorde det best.

Redaksjonssjef Hanna Thorsen er ansvarlig for NRKs valgdekning. Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Det er fantastisk å være i Arendal, og vi jobber hardt for å lage en bra TV-sending hvor mye står på spill for partilederne. I tillegg har vi et kjempestort apparat rundt for å engasjere i alle kanaler og gjøre det større enn én TV-sending. Det håper jeg publikum setter pris på, sier redaksjonssjef Hanna Thorsen.

Fellesarena for hele landet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med det han så fra sin plass i salen i går.

– NRK skal være en fellesarena i det norske samfunnet der mangfoldet av stemmer og politiske synspunkter møtes og blir hørt. Gårsdagens partilederdebatt er et godt eksempel på nettopp dette, sier Eriksen.

Les mer om NRKs valgsendinger landet rundt her