Flere norske medieselskaper slås sammen

Det skjer når det danske teleselskapet TDC fusjonerer med medieselskapet MTG Nordic, som er Modern Times Groups nordiske avdeling.

Avtalen ble kjent torsdag, og det nye selskapet blir Europas første mediekonsern som har kontroll på alt fra produksjon av programmer til TV- og radiokanaler og distribusjon.

Fusjonen samler TDCs mobil-, bredbånd- og TV-tjenester med MTG Nordics innholdsproduksjon, TV-kanaler og strømmetjenester.

– Vi tenker at det er en veldig viktig utvikling nå å prøve å skape et nytt selskap som får en sterkere kraft i Norden til å styrke både norsk og nordisk innhold, og ta en posisjon opp imot det som skjer rundt oss internasjonalt, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get og TDC Norge til NRK.

TDC kjøpte Get i 2014. MTG eier blant annet TV3, P4 og Viasat, og tar med seg TV-tjenestene i Norden inn i det samlede selskapet. MTG har også produksjonsselskaper som Monster, som blant annet lager Nobel og Stjernekamp for NRK.

Omsetter for 40 milliarder

Viaplay og Viafree tilhører MTG, og blir en del av det nye selskapet sammen med mobil- og bredbåndstilbudet til TDC og Get. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Selskapene sier de vil supplere hverandre. Til sammen har de en årlig omsetning på over 40 milliarder kroner.

– Selskapet vil være det første av sitt slag i Europa, sier TDC Groups konsernsjef Pernille Erenbjerg, som blir konsernsjef i den nye samlede virksomheten.

De to selskapene vil til sammen ha 3 millioner TV-abonnenter i Norden. Regner man med abonnementer på mobiltelefoni, bredbånd og strømmetjenester, har over 10 millioner husstander et produkt fra minst ett av selskapene.

Morten Aass, administrerende direktør i MTG Norge, sier de er overbevist om at sammenslåingen er det riktige steget å ta.

– Vi har utviklet selskapet vårt innenfor våre primærområder, og nå var det viktig å ta et skritt videre, sier Aass.

På spørsmål om hvordan forbrukerne kommer til å merke sammenslåingen, sier Aass at det forhåpentligvis blir et tilbud der de får alt de behøver fra én leverandør.

Må godkjennes

Målet er å kutte kostnader og styrke seg i konkurransen mot internasjonale aktører som Netflix og HBO. Selskapene lover å satse på produksjon av innovative TV-konsepter, og at innholdet skal deles med så mange som mulig.

De ansatte blir orientert om oppkjøpet torsdag ettermiddag. TDC Group har over 8000 ansatte i Danmark og Norge, mens MTG Nordics har rundt 1800 ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

TDC betaler 3,3 millioner kroner og 300 millioner aksjer til MTG som en del av avtalen.

Avtalen må godkjennes av konkurranse- og finansmyndighetene i de nordiske landene, og en avklaring er ventet til høsten.

– Dette er en utvikling vi har sett i andre markeder, og jeg mener det ikke er overraskende at det også skjer her i Norden. Dette blir en sterk nordisk aktør, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes til Kampanje.