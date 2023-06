Sommeren 2023 ligger an til å bli tidenes dyreste feriesommer for Ola og Kari nordmann. Dårlig kronekurs og stive priser gjør at ferieturen blir uoppnåelig for mange.

Og det er ikke bare utenlandsferier som koster mye penger.

Også en dag i familieparkene her hjemme kan bli en dyr fornøyelse, som NRK skrev i forrige uke.

Det fins imidlertid muligheter for familier til å oppleve glede, kultur, ferie og festival uten å betale en krone. Se liste nederst i artikkelen.

Gjør vondt i pappahjertet

Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Tobarnsfar Jarle S. Piil er blant de mange nordmenn som sliter økonomisk i disse tider, og som ikke kan betale for en ferie denne sommeren.

– Nå som hele økonomisituasjonen er dårlig, har jeg ikke mulighet til å ta barna mine med meg på ferie.

Tobarnsfaren sier det gjør vondt i pappahjertet å ikke ha mulighet til å betale for ferie til familien.

– Det er en veldig trist situasjon. Jeg syns det er kjempeviktig at de får seg en tur og med alle minnene. «Tenk pappa at vi var på den turen. Husker du det?». Det setter stort preg på sjela til barna og meg selv.

Røde Kors: – Vi klarer ikke å hjelpe alle

Pernille Lemming, leder for Røde Kors omsorg, sier det er flere enn noen gang som ikke har råd til å betale for ferie i år.

FRIVILLIG: Pernille Lemming i Røde Kors syns det er leit at de ikke klarer å hjelpe alle dem som ikke kommer seg på ferie i år. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Derfor arrangerer Røde Kors gratis feriedager rundt omkring i hele landet.

– Lokalforeninger skaper dager ute i skog og mark, ut på havet, opp i trærne, man spiser godt med mat, og hygger seg sammen. For å få et avbrekk. Og så får man noe flott som barna kan fortelle om tilbake på barnehagen og skolen.

De har også det gratis familietilbudet «Ferie for alle», med 73 ferieopphold rundt i Norge. I år er det 6.000 søkere og i underkant av 4.000 plasser. Men tilbudene strekker ikke til.

– Vi klarer ikke å hjelpe alle. Vi har de siste årene sett et økende behov, men behovet er ekstra stort i år. Selv om vi har økt tilbudet vårt, klarer vi ikke å levere.

Opplever det for første gang

Lemming sier at det er mange som står i denne situasjonen for første gang.

– Det er for mange familier helt nytt å ha denne utfordringen, at de ikke klarer å betale regningene. Og da er det ferien, eller de hyggelige feriedagene, som må utgå.

Hun mener at det for oss alle blir en ny tankegang, at så mange nordmenn faller utenfor, også på feriefronten.

– Så det er kjempeviktig at det fins tilbud for dem, så de kan være inkludert. For de er allerede utenfor på så mange andre områder.

Miniferie på en dag

Det er ikke bare Røde Kors som tilbyr gratis ferieaktiviteter, men også kommersielle aktører.

FESTIVALSJEF: Jarle Ring mener gratisfestivalen A walk in the park er viktigere enn noen gang. I år kommer den til sju byer. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

A Walk in the park er Norges største gratis familiefestival. Festivalen ble født ut av et ønske om et lavterskeltilbud som er gratis, inkluderende og gøy for de små. I sommer besøker festivalen byene Drammen, Hamar, Stavanger, Oslo, Lillestrøm, Moss og Fredrikstad.

– Formålet med festivalen er å tilrettelegge for en gratis dag i parken for barnefamiliene. Alle skal ha mulighet til å komme og oppleve gode tilbud fra underholdningsscenen og aktiviteter, sier festivalsjef Jarle Ring.

Han sier at de samarbeider med kommuner og kommersielle partnere som deler de samme verdiene. Og Ring mener tilbudet og festivalen er ekstra viktig i år.

– Sånn som situasjonen har blitt nå, kan A walk in the park bidra til at man får en liten miniferie på en dag, som er gratis.

Se bilder fra A walk in the park i Drammen:

En fin anledning til å lære seg skateboard for de små. En maskot hører med når det er festival for barn. Den lille jenta blir fin med maling på kinnet. En kosebamse er fint å få når man er liten og på festival. Den lille gutten har teft med frisbeen.

Å invitere med naboen

Pernille Lemming i Røde Kors oppfordrer nordmenn til å være medmennesker og ta med seg dem som sliter.

– Tenk om vi alle samme sammen kunne vært litt flinkere til å invitere med de naboene som er hjemme hele sommeren.

Hun sier at det ikke behøver å være så storslått.

– Du kan dra til en park, på båttur, eller til sjøen for å bade. Hvis vi bare er litt flinke til å ta med noen, blir det en hyggelig sommer for alle.

TAKKNEMLIGE: Far og datter setter pris på at de skal på en lokal ferietur til Langedrag naturpark via Røde Kors. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Selv om det blir mest hjemmesommer for tobarnsfar Jarl S. Piil og barna er de glade og takknemlige for å bli plukket ut til en ukes ferietur til Langedrag naturpark i Telemark, via Røde Kors. Turen er en del av Røde Kors sitt tilbud Ferie for alle.

Familiefaren hadde gjerne sett at alle som sliter fikk oppleve det samme.

– Jeg skulle ønske at alle hadde mulighet til å få være med på sånne turer som Røde Kors arrangerer. Og glad er jeg for at jeg er en av de heldige som har blitt plukket ut til å være med på den turen.

FROGNERBADET: Man kan få en billig og våt opplevelse på Frognerbadet i Oslo i sommer. En voksen kan betale en enkeltbillett på 160 kroner og ta med seg tre barn gratis. Foto: Oslo kommune

10 gratis festivaler og tilbud

Her er noen gratis festivaler og ferietilbud for familier over hele landet.