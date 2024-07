Instagrams regelverk sier at nakenhet er forbudt, mens kunst i form av malerier og skulpturer er greit.

Men klarer de egentlig å skille mellom kunst og porno?

– Nylig var det verdens nakenhets­dag, hvor vi tenkte det var gøy å poste noen naken­malerier som Edvard Munch har malt, forteller kommunikasjon- og markeds­direktør på Munch, Harald Nygaard Kvam.

De la blant annet ut dette på Instagram:

«Nakne menn i landskap» førte til det Munchmuseet mener er «shadowbanning». Foto: Munch «Nordlandspiken» var en del av det samme innlegget. Foto: Munch «Stoffveksling. Liv og død» ble også postet på nakenhetsdagen. Foto: Munch

Mener de ble «shadowbannet»

Men innlegget fikk konsekvenser, mener Kvam.

Han tror det førte til at brukeren til museet ble «shadowbannet», altså at den mistet rekkevidde utover sine egne følgere.

– Vi ser det veldig tydelig på grafen vår. Vanligvis stiger antall følgere jevnt og trutt. Plutselig er det en brå­stopp dagen der vi postet dette. Så fikk vi ingen nye følgere på mange, mange dager etterpå, sier Kvam.

Harald Nygaard Kvam tror Munch ble «bannlyst» til skyggene av Instagram. Foto: @Munchmuseet

Kvam sier han har full forståelse for at Meta har algoritmer som hindrer at det blir fritt fram for seksuelt innhold.

– Men kanskje kunne man tenkt at et av verdens rikeste selskaper klarer å lage algoritmer som skiller verdens­kjent kunst fra alminnelig porno­grafi, undrer han.

NRK har over lengre tid forsøkt å komme i kontakt med Meta for en kommentar, uten å lykkes.

Fikk annonser fjernet

Også Nasjonalmuseet har tidligere møtt sensur når de har lagt ut kunst:

– Vi har opplevd å få annonser fjernet. Vi har også fått advarsler om mulig stenging av konto på grunn av annonser med nakenhet i seg, sier kommunikasjons­rådgiver Matias Helgheim.

Matias Helgheim har jobbet med sosiale medier for Nasjonalmuseet i noen år. Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet

– Spesielt kvinnekropper, nakne bryster, kjønns­organer og den typen ting har Meta stoppa, utdyper Helgheim.

Men museet er uenige i at bildene som har blitt fjernet er seksuelle.

«Den hellige familie» ble for ukristelig for Meta. Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

– Tilbake til viktoriansk tid

Kunsthistoriker Tommy Sørbø er kritisk til Metas algoritmer.

– Det må være teknisk mulig å skille det som er spekulativt fra det som har et rent kunstnerisk uttrykk, mener han.

Kunsthistoriker Tommy Sørbø mener at det må gå an å skille kunst fra pornografi med dagens teknologi. Foto: Lars Tore Endresen

Sørbø har inntrykk av at nakenhet har blitt mer tabu enn før:

– Det er nesten så man tenker at vi er tilbake til viktoriansk tid. Men den gangen var det mennesker som satte fikenblader der de var redd for nakenhet, og nå er det teknologien som gjør det samme.

Er OnlyFans løsningen?

Store museer i utlandet har slitt med dette i enda større grad:

I fjor var det demonstrasjoner ved ulike museer i New York, og foran Metas kontorer.

Det prestisjetunge Leopoldmuseet i Wien har for tida en kampanje mot det de mener er sensur:

Kunst av Christian Schad (på bildet) og Egon Schiele har blitt sensurert av Meta. Foto: Skjermdump

Sammen med flere andre av museene i Wien har de tidligere laget en bruker på OnlyFans for å vise fram kunsten sin uten å bli sletta.

Men verken Munch eller Nasjonalmuseet har planer om det samme.