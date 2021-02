Flere melder om stemmetrøbbel under MGP

Inge Thorud i NRKs teknologiavdeling sier det har kommet inn rekordmange stemmer gjennom hele kvelden, og at kanalen har hatt tydelige og gyldige resultater i alle tre rundene - der TIX til slutt gikk seirende ut.

– Så har vi fått meldinger om personer som har opplevd problemer på sine telefoner, ofte med en tydelig hjelpemelding om å laste siden på nytt. For mange har det løst problemet, sier han og legger til:

– Så skal vi undersøke de feilmeldingene nærmere, men det er ingenting som har påvirket resultatene. Vi beklager likevel til de personene som opplevde problemer i kveld, og gratulerer TIX med en solid seier i kveldens finale.

NRK Nyheter har også fått mange henvendelser fra personer som skriver at de har hatt problemer med å stemme, og at de får opp en feilmelding når de forsøker.

Feilmeldingen sier at noe gikk galt da personen forsøkte å stemme på sin favoritt under lørdagens MGP-finale. Det står videre at vedkommende bør forsøke å laste inn siden på nytt.

TIX fremfører vinnerlåten: «Fallen Angel» Du trenger javascript for å se video.

Mange klager på sosiale medier

Også på sosiale medier og på NRK Underholdning sin egen Facebook-side, er det mange som klager over problemet.

«Til dere som sier dere sliter med å stemme. Bytt evt. nettleser. Ikke gå til stemmesiden via en lenkepost på facebook,» skrev NRK Underholdning som respons.

Under sending bekreftet også programleder Ronny Bred Aase at det er noen som har hatt problemer, men at kveldens resultat er gyldig.

– La det være sagt, det er noen som har hatt litt problemer med å stemme. Det er fordi vi har hatt et ekstremt engasjement og kan telle opp over 1,5 millioner stemmer. Det betyr at vi har fått inn et enormt antall stemmer, og vi har med 1,5 millioner stemmer et meget gyldig resultat, sa han.

– Fikk ikke logget inn før etter finalen

Frank Andersen satt hjemme i Arendal i sofaen med datteren Yvonne Andersen og skulle stemme. Han fikk avgitt sin stemme, men datteren var ikke like heldig.

– Hun fikk ikke logget inn før avstemmingen var over. Da hun skulle stemme fungerte det ikke. Hun har gått i klasse med Raylee og skulle stemme på henne. Det var ekstra kjedelig denne gangen fordi vi har et spesielt forhold til den vi skulle stemme på, sier Frank Andersen.

– Hva synes datteren din om at hun ikke fikk stemme på favoritten sin?

– Hun synes det ikke er greit i det hele tatt. Datteren min skulle jo stemme på venninnen sin, sier Andersen.

Frank Andersen og datteren Yvonne opplevde trøbbel da Yvonne skulle avgi sin stemme lørdag kveld. Foto: Privat

Trøbbel i fjor

NRK opplevde også stemmetrøbbel i fjor.

Det skjedde da publikum skulle stemme fram sine fire favoritter blant ti deltakerne. Systemet brøt sammen, og NRK måtte ty til plan B. Det var en folkejury på 30 personer som på forhånd hadde plukket ut sine fire favoritter, basert på studioinnspillingene av artistenes sanger.

Senere i sendingen kunngjorde programlederne at de tekniske problemene var fikset, og at publikum kunne stemme på de fire som sto igjen.