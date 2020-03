Flere kulturinstitusjoner permitterer sine ansatte

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere av de norske kulturinstitusjonene har i dag sendt ut varsel om permittering av sine ansatte. Nationaltheatret permitterer 260 helt eller delvis fra 14. april.

– Vi har avlyst en rekke forestillinger fra 12. mars. Vi er veldig eksponert, fordi vi har en ganske stor andel egeninntekter. Når de uteblir, så går det ikke rundt økonomisk og derfor har vi måtte redusere, sier direktør ved teateret, Marte Færevaag Hjelle til NRK.

Hun sier videre at det gjelder alle funksjoner på huset, og at alle med over 50 prosent stilling blir delvis permittert.

Rehabiliteringen av Nationaltheatret blir ikke påvirket

Nationaltheatret er preget av sprekker og slitasje. Permitteringene påvirker ikke rehabiliteringen av bygget. Foto: Trond Stenersen / NRK

I 2017 ble det bestemt at Nationaltheatret skulle pusses opp for 1,9 milliarder kroner. Selve byggeprosjektet har en forventet oppstart i 2022, og ifølge Hjelle vil ikke dette påvirkes av situasjonen.

– Planlegging av rehabilitering av huset går sin gang. Byggeprosjektet er i sluttfasen av forprosjektet, så vi skal jobbe kvalitetssikring av det som blir lagt frem.

Den Norske Opera & Ballett har også permittert 598 ansatte helt eller delvis, og holder stengt ut april. Permitteringene kommer som følge av at mange har mistet arbeidsoppgavene sine, samt at Operaens økonomi skal sikres for fremtiden.

– Vi får ikke utført oppdraget vårt slik situasjonen er nå. Korona-pandemien rammer også økonomien vår hardt, selv om Den Norske Opera & Ballett mottar betydelig statsstøtte, sier administrerende direktør Geir Bergkastet i en pressemelding.

Den Norske Opera & Ballett har permittert 598 ansatte helt eller delvis. Foto: Paul Kleiven / Paul Kleiven

– Håper denne perioden blir så kort som mulig

I tillegg til Nationaltheatret og Operaen permitterer både Det Norske Teatret og Oslo Nye Teater ansatte fra 14. april.

Det Norske Teatret har delvis permittert 250 ansatte, som følge av avlyste aktiviteter på teateret ut april.

– Vi håper denne perioden blir så kort som mulig, og vi skal gjøre alt i vår makt for å bringe de ansatte tilbake i arbeid så fort det er helsemessig og økonomisk forsvarlig. Vi ser frem til å åpne dørene for publikum igjen, sier teatersjef Erik Ulfsby i en pressemelding.

Oslo Nye Teater skriver i en pressemelding at ved å avlyse alle forestillinger frem til sommeren tilsvarer et tap på 22 millioner kroner i inntekt og 60 000 besøkende.

– Dette skulle vært Oslo Nyes beste år på lange tider. Det er ulidelig trist å nå måtte gå den motsatte vei med å permittere de ansatte og vi er oppriktig lei oss for at teatret har kommet i denne situasjonen, sier direktør Jan Beckmann.