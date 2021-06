Flere briter ser porno enn TV-nyheter

26 millioner briter besøkte i september 2020 et pornonettsted eller en pornoapp.

Det går frem av Ofcoms årlige undersøkelse om britenes nettvaner, skriver The Guardian.

Tidligere har Ofcom i undersøkelsene sett på bruk av sosiale nettsteder som Facebook og YouTube.

I år har medietilsynet valgt å også se på pornonettsteder fordi de trolig vil komme inn under Ofcoms nye ansvarsområder om å regulere nettsteder for videodeling.

Flest yngre menn

Det mest populære nettstedet var Pornhub. 50 prosent av britiske menn og 16 prosent av kvinnene var innom i september.

Det gjør at Pornhub har langt flere brukere enn tradisjonelle TV-stasjoner som Sky One og BBC News.

Blant yngre seere er tallene enda høyere. En tredel av unge kvinner og to tredeler av unge menn besøkte nettstedet i løpet av september.

Avslørte hemmelig eier

Pornhub skriver selv at de på verdensbasis viser over 100 milliarder videoer i året og at over 100 millioner mennesker besøker nettstedet hver dag.

Sammen med de andre pornonettsidene Redtube og YouPorn, eies Pornhub av det kanadiske selskapet MindGeek.

Selskapene har omsatt for milliarder av kroner, men har likevel klart å holde navnet på eieren hemmelig.

Først før jul i fjor klarte Financial Times å avsløre at den London-baserte milliardæren Bernard Bergemar eier store deler av selskapene.

52 år gamle Bergemar lever veldig tilbaketrukket. Han gir ikke intervjuer og det finnes knapt bilder av ham.

Overgrepsvideoer

Pornogiganten Pornhub var før jul innblandet i en skandale etter at journalisten Nicholas Kristof i en kommentarartikkel i New York Times avslørte at selskapet sto bak omfattende deling av overgrepsvideoer.

Kristof viste hvordan nettstedet tjener penger på videoer som viser en rekke ulovlige handlinger.

Blant eksemplene var overgrep mot barn, spionkameraer på offentlige toaletter, såkalt «hevnporno» og videoer av kvinner som blir kvalt med plastposer.

Søk på nettstedet etter bilder av mindreårige ga ifølge Kristof over 100.000 treff.

Nettstedet er også i Norge brukt til straffbar virksomhet. Rett24 omtalte i desember en sak der en mann ble dømt til 100 dagers fengsel for å ha lastet opp en video av ekskjæresten til Pornhub.

Slettet 10 millioner videoer

I et forsøk på å imøtekomme kritikken fjernet Pornhub alle videoer som er lastet opp av personer som ikke har registrert seg.

Det innebar at antall videoer på nettstedet ble redusert fra 13,5 millioner til under 3 millioner.

Selskapet blir likevel fortsatt etterforsket flere steder for deling og spredning av overgrepsvideoer.

Blant annet blir det etterforsket i Canada, der selskapet er registrert, skriver Global News.