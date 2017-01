Flere arrestert etter Kardashian-ran

Mandag morgen arresterte fransk politi minst 15 personer for ranet på realitystjernen Kim Kardashian West i 2016. Dette sier franske politikilder til nyhetsbyrået Reuters. Det var det franske nettstedet Europe 1 som meldte saken først.

Ranet skjedde 2. oktober i fjor, da Kardashian West gjestet den franske moteuken.

Realitystjernen ble overfalt av maskerte på sitt eget hotellrom, hvor hun ble påsatt håndjern og frarøvet smykker til en verdi av rundt ni millioner euro.

Fryktet for eget liv

Etter ranet var det lenge stille rundt Kardashian West, men tidligere denne måneden forteller hun om hendelsen til søstrene Khloe og Kourtney Kardashian i en promovideo for realityserien «Keeping Up With the Kardashians».

– De kommer til å skyte meg i ryggen. Jeg har ingen utvei. Jeg blir opprørt av å tenke på det, forteller 36-åringen mens tårene renner.

Filmingen av realityserien, som har rullet og gått siden 2007, ble stoppet i en periode etter ranet.

Turbulent år

Kardashian, som vanligvis deler hyppig fra eget liv, holdt seg også unna sosiale medier i en stund etter ranet.

2016 var et turbulent år for Kardashian-West-familien. I tillegg til ranet ble også Kardashians ektemann, rapperen Kanye West, innlagt på sykehus og mange har vært bekymret for hans mentale helse.

Flere medier har spekulert i om ekteskapet er blitt skadelidende etter hendelsene. På nyåret svarte Kardashian West på ryktene da hun returnerte West til sosiale medier, hvor hun delte et bilde på Instagram av seg selv, ektemannen og deres to barn.