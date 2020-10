– Eg blei lurt til å spele ei rolle som ikkje reflekterer den eg er.

Instagram-påverkar Macy Chanel trudde ho skulle vere med i ein ny Netflix-serie, då ho stilte opp i filmen.

Ho er ein av fleire som ikkje visste at ho var med i ein Borat-film, før oppfølgaren kom ut førre helg.

På ekte Borat-vis skapar skodespelar Sacha Baron Cohen kaos når han lurer vanlege amerikanarar og offentlege personar til å vere med i filmane sine.

Førre veke kom det fram at Rudy Giuliani, Trump sin personlege advokat, gjekk i fella til Cohen.

Suksessfilmen «Borat» tok verda med storm og oppfølgaren er allereie sett av fleire titals millionar sjåarar.

– Spelte nokon eg ikkje er

I historia planlegg Borat å gje vekk den 15 år gamle dottera si Tutar til USA sin visepresident, Mike Pence. Han tek difor kontakt med Instagram-profilen Macy Chanel, som skal gi Tutar opplæring i å vere ein «sugar baby», ei ung dame som går ut med ein eldre, rik mann.

FØLER SEG LURT: Macy Chanel trudde ho skulle vere med i ein ny Netflix-serie. Foto: Skjermdump frå Instagram-kontoen macychanelmay

Chanel oppmodar dottera til Borat til å vere underdanig og svak for å tiltrekke seg menn.

Og når Tutar seier at ho helst vil finne ein mann som snart døyr, er dette svaret ho får frå Instagam-påverkaren:

– Finn nokon som nettopp har hatt hjarteinfarkt.

Chanel seier til IndieWire at ho blei lurt til å spele ei rolle som ikkje reflektera den ho er.

– Eg har arbeida som skodespelar, difor kan eg spele den rolla eg får.

Men Chanel innrømmer at ho ikkje finlas kontrakten for opptaka, før ho signerte den.

Sjokkerte folk forlét settet

Sidan Borat er lett å kjenne att, har Cohen på seg stadig nye forkledningar so folk ikkje skal forstå kven han er. For eksempel i ei av scenene der fleire statistar er samla på eit ball. Der dansar Borat med dottera si Tutar som er 15 år i filmen, men er spelt av 24 år gamle Maria Bakalova.

DRYG SCENE: Då Borat dansa saman med dottera Tutar, blei det for drygt for statistane, som var uvitande om kva dei var med på.

Statistane hadde fått beskjed om at det dei filma under ballet skulle vere med i ein fiksjonsfilm. Ifølgje Variety var det berre dei som ikkje visste kven Sacha Baron Cohen var som fekk vere med.

Under dansen lettar Tutar plutseleg på kjolen og det viser seg at ho ikkje har på seg truse, fortel Will Davis som var der med dottera si. Det fekk fleire av gjestane til å forlate opptaket med open munn. Dei forstod ikkje kva som skjedde. Dei visste ikkje at dei var med å filme ei scene til Borat-oppfølgaren.

Lurte ei som overlevde holocaust

Etter at Borat ser ein Facebook-post som hevdar at holocaust aldri skjedde, oppsøker han Judith Dim Evans som overlevde holocaust. Ho forsikrar han om at holocaust skjedde og at jødar er gode folk.

Ho trudde at dei laga ein seriøs dokumentar om holocaust, men skal ha blitt forferda då ho forstod at filmen skulle håne jødisk kultur og holocaust.

Då Evans døydde, dedikerte Cohen filmen til ho.

Over er traileren til filmen, der den kontroversielle kasakhstanske journalisten Borat reiser til USA, for å vinne att tilliten til heimlandet sitt etter at han audmjuka dei i den første «Borat» filmen som kom ut i 2006.