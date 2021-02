Fire norske filmar på Oscar-kortliste

Kortlista vart gjord kjend ved midnatt natt til onsdag.

Dei norske filmane er dermed blant 15 filmar som kjempar om fem plassar i kvar kategori på den endelege nominasjonslista.

Benjamin Rees film «Kunstnaren og tjuven» har vore på fleire lister over beste filmar i året som gjekk. Både BBC, Washington Post, New York Times, Rolling Stone, IndieWire, Screen – og regissøren Pedro Almodóvar – trekkjer nemleg filmen fram som eit av høgdepunkta i filmåret 2020.

Regissør Benjamin Ree jublar høgt og seier:

– Akkurat no har eg ikkje ord! Det å vere i dette selskapet, blant kremen av dokumentarar frå 2020, er heilt ubeskriveleg. Eg er så stolt av filmen og av dei to hovudkarakterane våre, Bertil og Barbora, og takkar dei for denne utrulege historia og for at eg fekk vere med heile vegen.

Benjamin Ree og Barbora Kysilkova på Sundance-festivalen i Utah i 2020. Foto: Taylor Jewell / AP / NTB

Nyfødde grisungar

– Eg vil òg gratulere dei andre norske filmane som er kortlista. Dette er veldig stas, seier Ree.

«Gunda» er laga i Noreg, med regi av russiske Viktor Kosakovskij, og med Anita Rehoff Larsen i Sant & Usant som produsent. Filmen er ein svart-kvit-dokumentar om grisen Gunda og dei nyfødde grisungane hennar.

Filmen «Håp», som er skriven og regissert av Maria Sødahl, er blant dei 15 kortlista i featurefilm-kategorien.

Regissør Maria Sødahl har laga filmen «Håp» som byggjer på hennar personlege historie om at ho fekk tre månader igjen å leve etter ein kreftdiagnose. Foto: Vidar Ruud / NTB

Hongkong-dokumentar

Anders Hammers kortdokumentar «Do Nót Split» om Hongkong-protestane, er ein av 10 korte dokumentarar som er med vidare i kampen om ein Oscar. Filmen er laga i samarbeid med det amerikanske filmselskapet Field of Vision, og har fått støtte av Fritt Ord og Viken Filmsenter.

I juni vann Hammer juryens spesialpris for kortdokumentaren på American Film Institutes dokumentarfilmfestival, AFI Docs. Den vart òg teken ut til den prestisjetunge Sundance-festivalen tidlegare på året.