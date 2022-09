– Og så snur du kamera til TikTok-format!

Det er ettermiddag på St. Hanshaugen i Oslo. Aleksander Dokkeberg (28) og filmcrewet er akkurat ferdig med å filme åpningsscenen til dramaserien «Toxic». En kjærlighetshistorie mellom nattklubbeieren Aurora, og TikTok-stjernen Chris.

Ola Moen som har kameraansvar for serien, snur skjermen vertikalt.

– Og: vær så god!

Hele scenen skal nemlig spilles inn to ganger. Et i breddeformat for visning på nett, og et i høydeformat for visning på mobilskjermen.

Slik vil serien se ut på mobilskjermen. Du trenger javascript for å se video. Slik vil serien se ut på mobilskjermen.

Å møte publikum der de er

Den unge filmskaperen samarbeider med produksjonsselskapet Nordic Screens, som jobber med unge talenter på nett.

Ansvarlige produsenter: Silje Sirnes Winje og Stian-Barsnes Simonsen i møte med Aleksander Dokkeberg. Foto: Carl August Klevjer

– Vi publiserer på TikTok, fordi det er plattformen unge sier påvirker de mest. Når man ofte møter på innhold som kan påvirke negativt, er det viktig for oss å komme med innhold som kan påvirke positivt, sier Stian Barsnes-Simonsen. Han er ansvarlig produsent for serien.

– Målgruppen til Toxic er unge i alderen 13–25 år, forteller Silje Sirnes Winje, som deler produsentrollen med Stian.

Hun legger til at muligheten for direkte tilbakemeldinger fra publikum er spennende.

Aleksander Dokkeberg på sett. Foto: Carl August Klevjer

Et helt nytt format

Å se en serie på et helt nytt format, kan være utfordrende.

Det sier Silje Riise Næss som er seksjonsleder for kunstnerisk vurdering i Norsk filminstitutt.

SPENNENDE: Formatet kan gi utfordringer – men samtidig muligheter, mener Silje Riise Næss i Norsk filminstitutt. Foto: Ida Meyn/NFI

Hun mener også at det er flere spennende muligheter ved dette.

– Jeg tenker umiddelbart at det er ganske annerledes. Vi er jo veldig flinke til å bruke øynene våres til å ta inn verden i hele sin bredde. Vi ser jo det på TV-skjermer og kinolerretene også, at de historisk sett har blitt bredere.

Psykisk helse som tematikk

En sentral del av serien vil være å ta opp tematikk rundt psykisk helse og spiseforstyrrelser. Serien fått 2,2 millioner kroner i støtte fra Dam-Stiftelsen sammen med Helse- og omsorgsdepartementet.

I tillegg samarbeider Nordic Screens med organisasjonen ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser.

– Under pandemien økte antall innleggelser for spiseforstyrrelser kraftig. Med vårt ønske om å løfte denne tematikken, og normalisere det å søke hjelp, var de veldig positive til prosjektet, forteller Aleksander.

Leif Kokvoll, kjent fra TikTok, spiller hovedrollen «Chris».

Leif Kokvoll spiller hovedrollen i serien. Foto: Carl August Klevjer

– Det handler ofte om et jag etter skjønnhet som er veldig skadelig. Det er viktig for meg å vise at det finnes hjelp å få, og at man aldri skal være redd for å snakke høyt om dette.

Med seg på laget har Aleksander flere kjente TikTok-profiler.

– Med tanke på at serien publiseres på TikTok, er det også gøy å lage et univers rundt dette. Ikke bare kan publikum møte våre karakterer i serien, men også se ansikter og personligheter de kjenner igjen fra den samme plattformen.

Ulike formater gjennom tidene

Kamera blir tilpasset høydeformat.

Både TV-skjermene våres og kinolerretet har blitt bredere og bredere. Da TV-en ble introdusert i Norge på 50-tallet, var standarden 4:3, altså fire lengder i bredde, og tre lengder i høyde.

Tidlig på 2000-tallet tok flatskjermene over, og det brede formatet 16:9 er fortsatt gjeldende i dag.

Et typisk kinolerret viser film hvor bredden er mer enn dobbelt så lang som høyden i et bilde. Formatet her er 2.35:1.

En mobilskjerm har formatet 9:16, og dette er standard for snapchat, Instagram reels og kortene snutter på TikTok.

Her ser du hvordan et bilde fra «Toxic» kan se ut i de ulike formatene:

4:3 var standard for tv-skjermen i 50 år. Foto: Carl August Klevjer 16:9 er dagens standard for tv-skjermer og streaming. Drar du på kino eller streamer en film, er 2:35.1 (cinemascope) formatet standard. Mobilskjermen vår er 9:16, og komposisjonen i bildet blir fort annerledes.

Hvordan publikum responderer på formatet vil Aleksander få svar på om kort tid. Serien lanserer i løpet av september eller tidlig oktober.

Ett i breddeformat på YouTube, og ett i høydeformat på TikTok.