Det er bare tre uker siden Margreth Olin var sammen med begge foreldrene hjemme i Oldedalen. De var på førpremiere på den kritikerroste dokumentaren «Fedrelandet», en film der Olin hyller både naturen og foreldrene Magnhild og Jørgen.

Etter filmvisningen mottok de stående applaus på scenen.

– Mamma strålte. Hun var så stolt over pappa, sier Margreth Olin.

Når filmen nå har Norgespremiere denne uken, er det en person som mangler.

– Det var et sjokk, for mamma døde så brått, sier Olin.

Magnhild Kongsjord Mykløen og Jørgen Mykløen hjemme i Oldedalen, der filmen er spilt inn. Foto: Privat

Ble brått alvorlig syk

I Oldedalen samlet 600 mennesker seg for å se filmen på utekino. Det var en stor opplevelse, forteller filmskaperen til NRK.

Men bare timer etter visningen ble moren brått og uventet rammet av alvorlig sykdom, og måtte bli hentet av luftambulansen.

– Jeg var der sammen med henne, og vi fløy over de samme fjellene som er med i filmen, forteller Olin.

To døgn senere døde moren med de nærmeste rundt seg på sykehuset.

DANSER I NATUREN: Foreldrene var gift i 56 år. – Hun var så stolt av pappa, forteller Margreth Olin. Jørgen Mykløen med utsikt over fjorden. Konen mente dette er den fineste filmplakaten fra naturdokumentaren. I «Fedrelandet» følger Olin i farens fotspor i et år. – Vi har ikke skapt disse bildene, vi har samlet dem, sier Margreth Olin.

Margreth beskriver forholdet til moren som nært.

– Mamma var mitt første publikum, hun ba meg alltid lese tekstene mine høyt for henne.

Dro hjem for å følge i farens fotspor

I filmen følger Margreth Olin i fotsporene til sin da 85 år gamle far Jørgen. Han har invitert henne til å følge ham ett år i naturomgivelsene rundt Oldedalen i Nordfjord, stedet familien stammer fra.

På turene med faren har de fanget spektakulære bilder av norsk natur. Bergens Tidenes anmelder skriver at dette er naturfoto som tar pustet fra en: «En ode til livet, naturen, kjærligheten og historien».

Filmen er laget for å få flere til å søke naturopplevelser, forteller filmskaperen. Samtidig handler det også om søke etter egne røtter, og redselen for å miste de nærmeste.

Olin går i fotsporene til faren i hjemtraktene i Oldedalen i Nordfjord. Foto: Javier Auris / NRK

Det at foreldrene en dag skal dø, er en frykt Olin selv snakker om i filmen.

– Mamma sier at hun helst vil gå bort først, fordi hun ikke orker tanken på å leve uten pappa – bautaen sin, sier Margreth.

Ville stoppe filmen

Da moren døde, vurderte Olin å stoppe lanseringen av den personlige filmen. Faren mente det ikke ville bli noe lettere senere.

– Jeg rådet henne til å gjennomføre det. Moren hennes hadde ønsket at filmen skulle bli vist, sier Jørgen Mykløen (87) til NRK.

Dermed ble det sånn. De siste ukene har filmen hatt førpremierer over hele Norge, men uten Margreth, som måtte ha en pause.

Sammen valgte hun og faren imidlertid å reise til førpremieren i Oslo.

Denne uken gikk far og datter sammen inn i kinosalen i Oslo. Foto: Javier Auris / NRK

– Livet er større enn døden

En av filmens utøvende produsenter, Liv Ullmann, har fulgt far og datter på visninger etter morens død. Hun var også til stede under visningen av «Fedrelandet» i Oslo.

– Første gang jeg så den la jeg merke til naturen og faren. Nå ser jeg moren og faren som går sammen foran Margreth, slik at hun får fotspor å gå etter, sier Liv Ullmann.

– Margreth Olin er en filmskaper som viser at sårbarheten har en verdighet, og det har hun vist i film etter film.

For Jørgen Mykløen var det viktig at han fikk gå tur sammen med datteren i et helt år. For Margreth Olin ga turene med i faren gjennom alle årstidene, en lærdom om at livet overgår døden.

– Akkurat nå er det vinter i våre liv, fordi vi har mistet mamma. Men pappa har lært meg at det kommer en ny vår, og at sporene etter mamma aldri blir borte.

Liv Ullmann er utøvende produsent for filmen, og til stede på kinovisningen i Oslo. Foto: Javier Auris / NRK

Margreth Olin Ekspander/minimer faktaboks Filmskaper Margreth Olin har laget flere prisbelønte dokumentarfilmer. Blant annet har hun filmer som «Mannen fra Snåsa», «Barndom» og «Selvportrett» på CV-en. Hun er kjent for å lage personlige filmer, og sier selv at naturdokumentaren «Fedrelandet» er den mest personlige filmen til nå. Filmen hadde verdenspremiere i København i mars, på filmfestivalen CPH: DOX. I høst vises den på filmfestivalen i Toronto.

