Filmet dramaet på «Viking Sky» – nå er klippet vist millioner av ganger

Klassisk musikk-rekord på Spotify

Den italienske komponisten og pianisten Ludovico Einaudis ambisiøse prosjekt med sju nye plateutgivelser på like mange måneder har fått en knallstart. Etter at den første plata «Day One» kom ut for en drøy uke siden har den svingt seg opp som den mest strømmede klassiske plata noensinne, med over to millioner lyttinger det første døgnet alene.