Filmen høster allerede god kritikk. BBC har gitt den toppscore, og NRKs filmanmelder Birger Vestmo har gitt den en god femmer.

«Turning Red» som på norsk har fått navnet «Rød» handler om tretten år gamle Mei som er i gang med ungdomsskole-livet sitt. Plutselig en dag begynner hun å forvandle seg til en rød panda – hver gang hun er hormonell. Filmen er en metafor for puberteten.

Den skal vise hvor normalt det er at kvinner en dag våkner opp og begynner å se at kroppen forandrer seg.

Mensen har vært noe man ikke skal snakke om

Zohal Karimi, Linn Barbro Korsan og Maren Gilhoff Norheim. Foto: Privat

17-åringene Linn Barbro Korsan og Zohal Karimi synes det er bra at Disney-eide «Pixar» tar opp tematikken. De opplever at mensen fortsatt er skambelagt og mener det er viktig at man begynner å normalisere mensen. På skolen har de startet gründervirksomheten «Kode rød» hvor de lager dispensere med tamponger og bind, nettopp fordi de føler det mangler.

– Da vi lærte om menstruasjon på skolen ble vi satt på et lite rom med helsesøster med kun jentene i klassen. Det har alltid vært noe man ikke skal snakke høyt om, sier Linn Barbro Korsan.

Viktig å inkludere guttene

– Det er viktig å få inkludert guttene også. Mensen er noe gutter også må forholde seg til, selv om de ikke har mensen selv, sier 17-åringen Linn Barbro Korsan.

De tror at når tematikken blir fremstilt i en Pixar-film, som også er litt morsom, så vil det føre til at det blir en vanlig ting å snakke om.

– Det er den perfekte måten å flette inn realiteten om mensen på en morsom og lærerik måte for alle aldre og kjønn, sier Zohal Karimi.

NRKs filmanmelder Birger Vestmo sier Pixar har også tidligere vist en evne til å lage fantastisk underholdning basert på ulike problemstillinger ved det å være menneske. Foto: Pixar/Disney

Må prate mer om mensen

«Alt om mensen» av Silje Sirnes Winje. Foto: Cappelen Damm

De får støtte av forfatter og TikTok-influencer Silje Sirnes Winje. Hun har nettopp gitt ut boken «Alt om mensen», og også hun ser viktigheten av mer informasjon og åpenhet. For gjennom arbeidet med boken har hun sett at det fortsatt er mye skam og tabu rundt mensen.

– Det jeg har oppdaget i min research er at det er et stort kunnskapshull. Vi kan for lite om egen kropp og helse. Jeg håper voksne og barn kan begynne å lese og prate mer om tematikken og lære mye mer, sier hun.

I snitt har en kvinne mensen 450 ganger i løpet av et liv, som vil si rundt 2250 dager med blødninger. Winje mener det er viktig at mensen normaliseres gjennom film, TV, litteratur og andre arenaer

– Vi må rett og slett begynne å prate mye mer om mensen.

Forfatter og journalist Silje Sirnes Winje synes det er viktig at det settes fokus på mensen. Foto: Even Aarebrot / Cappelen Damm

Nøkkelen bak deres suksess

Regissør Domee Shi og produsent Lindsey Collins, har bevisst ønsket å lage en film om denne vanskelige perioden i livet.

At det lages nok en oppvekstskildring overrasker ikke filmanmelder i NRK Birger Vestmo.

Pixar har også tidligere vist en evne til å lage fantastisk underholdning basert på ulike problemstillinger ved det å være menneske.

– Allerede i deres første film, «Toy Story», var løsrivelse, tilhørighet og fremtidsfrykt viktige temaer, noe som ble utdypet videre i de tre oppfølgerne.

Pressebilde fra TOY STORY 4. Foto: Pixar / Pixar

Videre nevner han «Sjel» som kom i 2021. Den utforsket selve meningen med livet og hvordan vi skal tilbringe tiden vi har på jorda.

– «Pixar» har alltid hatt «story is king» som sitt mantra, og har vist gang på gang at de kan lage filmer som er både morsomme, engasjerende og rørende, og som fungerer på ulike nivåer for både barn og voksne, samtidig som de stiller store spørsmål som angår oss alle.

– Det er nok noe av nøkkelen bak deres suksess gjennom snart 30 år, sier Vestmo.