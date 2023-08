GLAD DAG: På et iskaldt asylmottak i Nord-Norge møtes en liten gjeng tenåringer. De legger en plan for å rømme fra asylmottaket for å slippe å bli sendt ut av landet. Det er bakteppet for filmen «A Happy Day», regissert av Hisham Zaman.

Foto: Lukasz Zamaro / Ymer Media / Snowfall Cinema /