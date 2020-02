Film om første verdenskrig tok storeslem under BAFTA, britenes Oscar

Vinnnerfilmen som handler om første verdenskrig, vant flere priser nå i kveld. Også beste britiske film. Denne historien som foregår på slagmarkene under første verdenskrig har allerede vunnet to Golden Globes. Filmens regissør, Sam Mendes ,fikk også pris for beste regi og filmen fikk pris for beste produksjonsdesign. Og som ikke det var nok, filmen vant også pris for beste lyd og beste spesial effekter.

Den britiske regissøren Sam Mendes fikk prisen for beste regi for filmen om første verdenskrig 1917. Foto: ADRIAN DENNIS

Beste kvinnelige skuespiller ble Renee Zellweger i filmen« Judy». Mens Joaquin Phoenix fra «Joker» fikk prisen som beste mannlige skuespiller.

Brad Pitt stakk avgårde med prisen for beste mannlige birolle for rollen sin i «Once upon a time in Hollywood.»

Filmen «Joker» fikk pris for beste casting.«Joker» var nominert 11 ganger også til prisen for beste film, men den prisen var det altså en annen film som stakk av med.

Heftige diskusjoner

Heftige diskusjoner har rast i forkant av filmprisutdelingen. For debatten har dreid seg om at det er for lite variasjon i nominasjonene. I flere av kategoriene for de mest prestisjefylte prisene er det ikke nominert andre enn hvite skuespillere og ingen kvinner er nominert for kategorien beste regissør. Det skriver den engelske avisen Guardian.

Regissøren Steve Mc Queen kritiserte nominasjonene og mente at hvis man ikke gjorde om på måten nominasjonene foregår på, risikerer utdelingen å bli irrelevant og vil ikke bli tatt seriøst lenger.

Aurora i Frozen

Ingen norske skuespillere eller regissører var nominert i de viktige kategoriene. Men «Frozen 2» var nominert i kategorien for animerte filmer og kanskje kan vi si at det er en liten norsk bit i den filmen når Aurora Aksnes gir stemme til den. Men filmen vant ingen pris i den kategorien.