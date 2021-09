Fikk plass på Høstutstillingen etter å ha søkt i over 20 år

– Det er en skikkelig dream come true. Dette har jeg ventet lenge på, sier en overlykkelig Gjert Rognli.

Han er en samisk multikunstner bosatt i Oslo, men opprinnelig fra Manndalen i Nord-Troms. Han jobber i hovedsak med fotografi, skulptur, film og performance. Rognli jobber ofte med naturen som bakteppe, og har blant annet stilt ut på Louvre-museet i Paris.

– For meg har det vært et viktig mål å få stille ut kunsten min på Høstutstillingen en dag. I over 20 år har jeg vært trofast mot meg selv og sendt inn søknaden gang på gang. Hvert år har jeg tenkt at nå sender jeg den inn, så får vi bare se hva som skjer. Det har nesten blitt en tradisjon for meg, ler han.



I år fikk Rognli endelig et ja.

Med verket «What nature knows IV» («Dan maid luondu diehtá») har Gjert Rognli blitt antatt til årets Høstutstilling i Oslo. Bildet er en del av en større fotoserie der kunstneren trekker referanser til sin tilhørighet til det Arktiske Nord-Norge, lyset, mørket og årstidene. Foto: Gjert Rognli

Et kvalitetsstempel

Han forteller at han reagerte med stor glede da han fikk vite at bildet hans kom med.

– Det er så fint å få et slags kvalitetsstempel på kunsten sin, som Høstutstillingen jo er, i alle fall for meg. Det føles som en slags bekreftelse på at kunsten min er viktig og bra. Det å endelig kunne få skrive dette på CV-en min synes jeg også er sykt stas, sier han.

Den tradisjonsrike Høstutstillingen er for mange en viktig årlig markering for norsk samtidskunst. Årets utstilling er nummer 134 i rekken, og åpnet offisielt for publikum på søndag i Kunstnernes Hus. Gruppeutstillingen arrangeres av fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er basert på fri innsendelse.

I år er det forventet rundt 22 000 besøkende i løpet av visningsperioden 12. september til 17. oktober.

«What nature knows I» I fotoserien senker Rognli lysinstallasjoner ned i vann, og prøver å skape harmoni der det er konflikt mellom elementene. LED-lys og selvlysende materiale har blitt brukt til å lyssette naturen. (Dette bildet er ikke med i Høstutstillingen, men er fra samme fotoserie.) Foto: Gjert Rognli

Hadde ikke tid til å dra på åpningen

Men etter to tiår med søknader og endelig ha oppnådd målet, hadde Rognli dessverre ikke tid til å dra på sin egen åpning. Han har nemlig flere prosjekter han jobber på spreng med å ferdigstille.

– Akkurat nå er jeg i Nord-Norge for å jobbe videre med kunsten, så jeg har ikke mulighet til å dra ned for å være med på vernissasjen eller åpningsseremonien. Nå retter jeg nesen mot planer i New York, så jeg må bare stå i det og jobbe videre, sier kunstneren.

– Det er jo nesten litt brutalt, at nå har jeg endelig kommet inn, og så går livet videre på en måte. Men jeg jobber fremover opp mot nye spennende ting, avslutter han.

Statens 134. Høstutstilling vises fra 12. september til 17. oktober på Kunstnernes Hus. Foto: Jannik Abel / NBK

Svært mange søkere og vidt aldersspenn

Av de 2530 kunstnerne som søkte i år, var det kun 107 som kom seg gjennom nåløyet. 56 av årets utstillere er debutanter som for første gang stiller ut på Høstutstillingen.

– Det er jo et stort mangfold i en slik utstilling. Man får sett litt av alle typer kunst. I år har vi også hatt veldig mange søkere, så juryen har gått gjennom en stor masse med kunstverk for å ende opp med de som har blitt valgt ut, sier juryleder Solveig Landa.

Hun forteller at det er et svært vidt aldersspenn på de som stiller ut i år, med flere unge under 30 år, men også flere som er over 80 år gamle.

– Jeg synes det vide aldersspennet er helt fantastisk. Det er for eksempel en kvinnelig kunstner over 80 år som har laget et helt fantastisk maleri, det synes jeg er utrolig sprekt. Også har vi de unge kunstnerne som virkelig tør. Vi har blant annet med en som aldri har stilt ut noe i hele sitt liv, så det er et herlig bredt spekter, sier hun.

Solveig Landa er juryleder for årets Høstutstilling. Foto: Xin Li / NRK

Landa forteller at utstillingen ikke er kuratert med et spesifikt tema i tankene, men at det er visse ting som går igjen.

– Det har ikke vært noe rød tråd generelt sett, utstillingen har blitt til mens vi har holdt på. Men det er mange verk som handler om tilhørighet og klima, for eksempel. Det er tydelig at dette er noe som opptar mange kunstnere. Kunstbøker og skrift er det også ekstra mye av i år, sier jurylederen.