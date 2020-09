– Scenen har alltid vært mitt «happy place». Der har jeg full kontroll, og der har jeg det best. Men for fem år siden så fikk jeg skikkelig panikkangst på scenen. Det har vært veldig vanskelig å komme seg ut av, forteller Hege.

Hege Øversveen Ekspandér faktaboks Artisten har gitt ut det kritikerroste albumet «You Don’t Know Me», som lå 7 uker på VG-lista Topp 20. Hun har også gitt ut abumet «Goodbye Yellow Roses» som ble nominert til Spellemannprisen i kategorien country. I 2012 kom hun på 2. plass i The Voice. Musikken hennes ligger et sted mellom mellom country, pop og rock.

videre forteller hun at det har vært tøft å gå fra og ha full kontroll, til å føle at hun ikke får puste på scenen.

– Det har vært perioder der jeg har tvilt på om jeg har vært sterk nok til å klare å fortsette med musikken. Men det har jeg klart og det føles så godt, sier Hege.

ANGST: Hege Øversveen fikk panikkangst på scenen, noe som gjorde at artisten måtte ta noen grep for å få det bedre med seg selv. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Defineres ikke av angsten

I dag har hun lært seg å leve med angsten, og lar ikke den definere hvem hun er.

– Jeg føler nesten ikke at personligheten og psyken min matcher. Det er veldig rart. Men det går an å være utadvendt og sosial, men likevel ha tøffe perioder og slite med angst, forteller Hege.

– Jeg tror det er viktig å bare innse at sånn er jeg. Selv om jeg ikke har panikkangst nå, så tror jeg at jeg alltid kommer til å ha angst, forteller hun videre.

Countryartisten var usikker på om hun skulle være åpen om egen psykisk helse. Men denne uken skjedde det noe, som gjorde at det føltes riktig å snakke om.

– Nå er det jo Countryuke. Da begynte jeg å tenke tilbake på alt jeg har vært gjennom og grunnen til at jeg står her nå. Derfor føltes det viktig for meg å være helt ærlig og faktisk snakke om dette, forteller Hege .

Hege forteller at hun endelig har styrken nok til å prate om angsten, og har lært seg at det ikke er noe å skamme seg over. Foto: Maiken Amanda Brennås / NRK

Angsten begrenser ikke livet

I dag er hun glad for at hun ikke lot angsten skremme henne fra å gjøre det hun elsker.

– Hadde jeg slutta å opptre for fem år siden, så hadde det blitt vanskelig å komme seg tilbake på scenen. Ikke la frykten for at noe skal bli kjipt føre til at du unngår å gjøre det. For det går antageligvis bra, forteller Hege.

I kveld er det Countryuke i Stjernekamp, og Hege skal synge «You're Still The One» av Shania Twain. Det er spesielt to setninger i denne låten som treffer henne:

«Looks like we made it, look have far we've come my baby».

– Tenk om jeg ikke hadde blitt med på Stjernekamp, bare fordi jeg var redd for å feile. Da hadde jeg ikke fått oppleve det her, som er en gavepakke, sier hun.

– For meg så handler denne låten om min kjærlighet til musikken. Men det er viktig for meg at lytterne tolker låten akkurat sånn som de vil, forteller Hege videre.

Stjernekamp ser du i kveld 19:50 på NRK 1 eller i NRK TV.