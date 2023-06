– Jeg blir ganske forferdet.

I tillegg til å være psykolog og medieprofil har Benjamin Silseth nylig også debutert som forfatter med boka «Stolt».

Boka er skrevet for unge og handler om å være skeiv i Norge.

Men samme dag som han postet i sosiale medier at boka hadde kommet fra trykkeriet, rant hatkommentarene inn.

«Jeg skal kjøpe boken og putte den i peisen🔥🔥»

«La barna være, hvis det hadde vært mindre om dette rettet mot barn, hadde færre følt seg skeive.»

«Jævla synd å fortsette å gjøre dette en ting å kapitalisere på. Akkurat det som ødela 'pride' og gjorde at så mange mista respekten👎 idiot.»

Stengte kommentarfelt

Silseth sier han blir spesielt trist over å se at folk bruker barn som unnskyldning til å spre hets.

– Noe av det verste er at folk skyver barna foran seg, men barn bryr seg ikke så mye. Det er de voksne som bryr seg. Ikke vær så feig at du bruker barn som skjold.

Stormen av hatkommentarer førte til at Cappelen Damm måtte stenge kommentarfeltet under annonsen de la ut på TikTok.

Da hadde det kommet inn 167 hatkommentarer.

VISER STØTTE: Benjamin Silseth ønsket å vise frem både hatkommentarene og støttekommentarene for å minne unge skeive på at de ikke står alene. Foto: Skjermdump / Instagram

Det var ikke kapasitet til å følge opp moderatorrollen som følge av alle kommentarene, opplyser forlaget.

– Vi har også et ansvar for at barn som leser det vi legger ut på sosiale medier ikke skal se slike hatefulle kommentarer, sier Rikke Elling Grønvold, kommunikasjonsansvarlig for barne- og ungdomslitteratur.

Silseth sier han er glad for at det også har kommet inn mange støtteerklæringer.

– Jeg tenker at de ikke bare kommer til meg, men til alle de ungdommene der ute som har lest eller sett alle de hatefulle kommentarene. Jeg håper de ser alle de fine motsvarene også. Det er først og fremst for den usikre ungdommen jeg ville vise frem dette, fortsetter han.

STOLT: Boka er tenkt som et oppslagsverk for barn og unge som lurer på sin egen identitet eller har en venn man gjerne skulle forstått litt bedre, forteller Silseth. Foto: Maria Kleppe Vihovde

Flere tilfeller av hatkriminalitet

Silseth opplever at negative kommentarer mot pride og skeive har eskalert den siste tiden.

Sist uke valgte Redd Barna å avlyse et Pride-arrangement i Bergen som følge av flere trusler.

Etter terrorhendelsen mot Pride-markeringen i fjor, økte anmeldelsene av hatkriminalitet kraftig.

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor disse menneskene vil andre så vondt når de vet så fryktelig godt hva konsekvensene er, sier Silseth.

REAGERER: Benjamin Silseth forteller at han reagerer veldig sterkt på kommentarene der han blir bedt om å holde seg unna barn. – Jeg bekymrer meg for de barna og unge som opplever at folk der ute ikke er så gode med dem. Det smerter meg, sier han. Foto: Maria Kleppe Vihovde

– Jeg skulle ønske vi hadde lært dette etter terrorangrepet mot pride i fjor sommer, fortsetter han.

40 prosent av skeive svarer at de har vært utsatt for hatkriminalitet, viser en undersøkelse politiet gjennomførte i fjor.

– Er du overrasket over reaksjonene på boka?

– Jeg hadde forventet noen kommentarer, men jeg er overrasket over at det var så mye og så mye hatefullt.

Trettebergstuen: – Blir matt

Også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen reagerer på hatkommentarene Silseth har mottatt. Hun mener hatet viser at pride fortsatt er nødvendig.

MATT: Språkbruken i hatkommentarene er hinsides, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Språkbruken i disse hatkommentarene er helt hinsides. Og jeg blir rett og slett matt over at folk får seg til å si at barn kan bli skeive av å lese om oss som er det, sier Trettebergstuen til NRK.

Hun mener kommentarene viser at vi fortsatt har en stor jobb å gjøre før folk kan leve trygge og frie liv, uavhengig av hvem de er.

– Det er rett og slett forferdelig å se alt hatet. Heldigvis er vi mange som står sammen i kampen for et mangfoldig og inkluderende Norge, og haterne skal ikke vinne, selv om de gang på gang prøver å true oss til taushet, sier Trettebergstuen.

Fri: – Dessverre ikke overrasket

Leder Inge Alexander Gjestvang i Foreningen Fri sier han dessverre ikke blir overrasket når han får høre om hetsen.

– Vi reagerer kraftig på hvordan enhver henvisning til skeiv tematikk, pride og regnbuer vekker slike reaksjoner hos enkelte, sier han.

HETS PÅ NETT: Terskelen for å ytre seg hatefullt på nett er nok lavere enn ellers, forteller leder Inge Alexander Gjestvang i Foreningen Fri. Foto: Bård Nafstad / NRK

Gjestvang påpeker at en uheldig bieffekt av økningen i antallet synlig skeive personer i pride-markeringer over hele landet, er mengden motstand og hets som følger.

Spesielt foregår dette i sosiale medier, forteller han.

– Når vi snakker om at skeive har dårligere levekår og livskvalitet enn majoritetsbefolkningen for øvrig er det viktig å huske at det ikke er det å være skeiv i seg selv som bidrar til dette - men hvordan samfunnet reagerer på oss, sier Gjestvang.

– Viktig å gi ut boken

Silseth påpeker at de negative reaksjonene er et tegn på nettopp hvorfor det er så viktig å gi ut boken.

– Dette er en påminnelse om hvorfor vi trenger pride. Vi kan ikke ta for gitt at vi har de rettighetene vi har kjempet for. Vi kan ikke senke skuldrene, for dette viser at det ikke er en lang vei tilbake.

Politiet har oppfordret alle til å feire pride i år.