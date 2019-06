Er du glad i å få servert god livemusikk i naturskjønne omgivelser? Da er du temmelig bortskjemt her til lands, den norske sommeren er full av muligheter.

Vi har latt sjangre være sjangre og lett etter festivaler der vi tror du kan oppleve noe du ikke visste at du kom til å bli begeistret for.

1. Jaga Jazzist på Piknik i Parken

JAGA JAZZIST: Spiller seg gjennom et helt album under festivalen Piknik i parken i Oslo. Foto: Fotogjengen.Samfundet.no

Hvor: Sofienbergparken, Oslo

Sofienbergparken, Oslo Når: 13.–15. juni

13.–15. juni Pris: 1750,- for ordinært festivalpass

Det har blitt et fast innslag på musikkfestivalene: Det for lengst udødeliggjorte bandet med en spesialkonsert der de spiller sitt mest definerende album fra start til slutt.

Den tiden har altså kommet for Jaga Jazzist.

Et kvart århundre siden åttemannsbandets spede start, spiller de «A Livingroom Hush» i sin helhet i Sofienbergparken – en unik mulighet til å oppleve litt lokal musikkhistorie: Albumet satte Norge på det internasjonale jazz-kartet med sin musikalske lekenhet og elektroniske eksperimentering, og kom på 92. Plass i Morgenbladets kåring av Norgeshistoriens beste plater i 2011.

2. Tusmørke på Karlsøyfestivalen

TUSMØRKE: Progrockere med fløyte.

Hvor: Karlsøy, Troms

Karlsøy, Troms Når: 30. juli – 4. august

30. juli – 4. august Pris: 935,- for festivalpass voksen

Festivalestetikken låner mye fra det glade 60-tall, men bak blomsterkranser og fargerike vimpler, befinner det seg som regel storkapital og massive management. Men kapitalkreftene har ikke funnet veien helt ut til Karlsøya i Troms helt enda. Drevet på idealistisk basis med eget manifest og politisk program er dette kanskje den mest troverdige hippiefestivalen her til lands.

Plakaten så godt som fri for store navn, sett bort fra en mulighet til å ta et siste farvel med ska-pop-bandet Razika. Høydepunktet i år er derfor de psykedeliske progrockerne i Tusmørke, som med fløyte som en sentral del av lydbildet, skaper et underfundig, men underholdende musikalsk og tekstlig univers.

For barna setter de også opp progrock-musikalen (!) «Bydyra». Blir ikke det sært nok for deg, kan Oslo-bandet Epikurs Euforie friste med Sonic Youth-aktige komposisjoner i grenselandet mellom rock og støy.

3. Iceage på Bukta

ICEAGE: Spiller under Buktafestivalen i Tromsø. Foto: Tom Øverlie / NRK P3

Hvor: Tromsø

Tromsø Når : 18.–20. juli

: 18.–20. juli Pris: 1954,- for ordinært festivalpass

Like hedonistisk som karismatisk, Iceage-vokalist Elias Bender Rønnenfeldt kan på sitt beste virke som reinkarnasjonen av de mest ikoniske rockeheltene fra svunne tider.

Bandet, som har gått fra brutal og skitten pønk på sine to første album, til å gjøre en helomvending med den Nick Cave-inspirerte «Plowing Into The Field of Love» og «Beyondless», har vært en glede å følge som et av de mest spennende og vitale rockebandene det siste tiåret.

Til å være fra Danmark, gjør de ikke altfor mange konserter i Norge, så grip sjansen mens du har den: Hvem vet når det ikke lenger finnes rockevokalister av dette kaliberet.

4. Cardi B på Kadetten

CARDI B: Verdt oppmerksomheten. Foto: Nicholas Hunt / AFP

Hvor: Sandvika

Sandvika Når: 2.–3. juli

2.–3. juli Pris: 1595,- for ordinært festivalpass

Hun avlyste fjorårets Palmesus, men nå er altså en av verdens aller største rappere klar for Norge for første gang. Den 26 år gamle tidligere stripperen er riktignok etterfulgt av skandaler og kontroverser, men musikken hennes i seg vel verdt oppmerksomheten.

Monsterhiten «I like it» har fortsatt ikke rukket å bli ordentlig utslitt, og det er bare glasuren på toppen av universet hun laget seg på fjorårets «Invasion of Privacy». Med en kombinasjon av beinharde trap-beats og uimotståelige pop-refrenger, blir det garantert svett i Sandvika.

5. Little Simz på Pstereo

LITTLE SIMZ: Kul og sint.

Hvor: Marinen, Trondheim

Når: 15.–17. august

Pris: 2099,- for ordinært festivalpass

Føler du deg mer hjemme i klassisk hiphop, er britiske Little Simz en å holde øynene opp for. Hun høster godord fra blant andre Kendrick Lamar, og med god grunn: «GREY Area» er et av årets beste rap-album, fullt av soul-, jazz- og r & b-beats som varierer mellom det behagelige og sjelfulle og det hardtslående minimalistiske, mens selve rappingen balanserer mellom uanstrengt kulhet og mørkt sinne.

«I said it with my chest and I don't care who I offend» er mantraet på «Offence», så ikke møt opp ved elvebredden i Trondheim om du er lett-krenka.

6. Tommy Cash på Trænafestivalen

TOMMY CASH: Eksentrisk i havgapet.

Hvor : Træna kommune, Nordland

: Træna kommune, Nordland Når : 11.–14. juni

: 11.–14. juni Pris: 1635,- for ordinært festivalpass (uten transport)

Tommy Cash er noe så sjeldent som en estisk rapper med internasjonal anerkjennelse. Ikke uten grunn: Cash er en eksentriker med like unik stil som aksent. Musikken balanserer mellom eksperimentelt mørke og refrenger med hitpotensial. En fremtidsrettet artist som opererer på utsiden av det etablerte rap-spillet – og sånn sett passer Træna godt:

Midt ute i havgapet utenfor Mo i Rana, arrangeres festivalen som i løpet av de siste femten årene har fått smått legendarisk status, både på grunn av stemningen og de mildt sagt naturskjønne omgivelsene. Her er scenene blant annet den lokale kirka og en eventyraktig grotte i fjellet.

Det skader heller ikke å få med seg festivalen avslutningskonsert med den japanske DJ-en Yoshinori Hayashi, som spiller opp til en siste dans fra 03 til 05 – altså midt på lyse sommernatta.

7. Erykah Badu på Øyafestivalen

ERYKAH BADU: Verdt å få med seg under Øyafestivalen. Foto: Jeff McIntosh / Ap

Hvor: Tøyenparken

Tøyenparken Når: 6.–10. august

6.–10. august Pris: Festivalpass er utsolgt, dagspass koster 1044,-

Øyafestivalen har som alltid et høyt kvalitetsnivå og stor bredde i bookingen. De fleste snakker om Robyn, Karpe og The Cure, men Erykah Badu er en vel så stor stjerne som er verdt å få med seg.

Dronningen av neo-soul har holdt det gående som artist i 25 år, og gjester Tøyenparken for å spille sin første konsert i Norge på over 10 år. For de yngre, er hun kanskje mest kjent for å ha samarbeidet med Flying Lotus og Janelle Monáe. Ulikt mye annet på festivalens program, ligger det an til en stilfull og sjelfull opplevelse, der Badus særegne stemmeprakt og de nedtonede jazzkomposisjonene forhåpentligvis vil fylle Tøyenparken med sol.

8. Ingrid Olava og Innlandet på Imingfjellfestivalen

INGRID OLAVA: Inntar Imingfjellfestivalen på Hardangervidda. Foto: Thomas Søbstad / NRK P3

Hvor: Imingfjell på Hardangervidda i Uvdal kommune

Imingfjell på Hardangervidda i Uvdal kommune Når: 9.–10. august

9.–10. august Pris: 1040,- for ordinært festivalpass

Kanskje Norges rareste nye festivaltilskudd: Jazzmusiker Bugge Wesseltoft har samlet et spinnvilt knippe artister til to dager med fest, fisking og musikk midt på Hardangervidda. Her er det mye gull, men å høre Ingrid Olavas nydelige nedstrippede og coverversjon av Totos «Africa» under sensommernattens stjernehimmel, er nok det man trygt kan kalle en «once-in-a-lifetime»-opplevelse.

9. Moon Hooch på Vinjerock

MOON HOOCH: Energisk over tregrensa.

Hvor : Vang i Valdres, Jotunheimen

: Vang i Valdres, Jotunheimen Når : 18.– 21. juli

: 18.– 21. juli Pris: 2260,- for festivalpass (originalt utsolgt, men billetter videreselges)

Vinjerock er den eneste festivalen over tregrensa, og stikker seg ut ved å ha et vel så tettpakket turprogram som et musikalsk et. På dagtid kan du gå i fotsporene til nynorsk-legenden Aasmund Olavsson Vinje, på kvelden kan du danse deg støl til musikk fra norske pophelter som Sigrid, Aurora eller Emir, så vel som de søramerikanske rytmene til Ladama, en kvartett som bruker sine forskjellige bakgrunner til å lage en unik miks av folkemusikk.

Kanskje er det lurt å ikke gå den aller lengste turen før Moon Hooch: Du trodde kanskje du visste hvordan energetisk dansemusikk hørtes ut i 2019, men det var før du hørte denne powerjazz-trioen. Blåser-basert instrumentalmusikk som er like eksplosiv og livsbejaende som den gjengse EDM-DJ og som garantert vil lage fest i fjellheimen.

10. Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq og Maxida Märak på Riddu Riddu

BUFFY SAINTE-MARIE: En av flere som entrer scenen på Riddu Riddu. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Hvor: Kåfjord, Troms

Kåfjord, Troms Når: 10.–14. juli

10.–14. juli Pris: 1400,- festivalpass voksen

Riddu Riddu har lange tradisjoner som en fanebærer for urfolkssaken. Når de inviterer indianer-folkrockeren Buffy Sainte-Marie, inuitt-strupesangeren Tanya Tagaq og den svensk-samiske joikeren Maxida Märak til et musikalsk samarbeid på scenen, bærer de med seg mye historie fra hver sin kant.

Hva som blir det musikalske resultatet er herlig uforutsigbart, men sikkert er det at Sainte-Marie er en visesanger sterke politiske budskap og årevis med erfaring. Hun har avvist alle andre henvendelser i Europa denne sommeren, men velger seg altså denne lille, men stolte festivalen i Kåfjord. Dit kommer også blant annet stjernekampvinner Ella Maries fremadstormende band ISÁK.

11. Axel Boman på Sommerøya

AXEL BOMAN: House på Ekeberg.

Hvor: Ekebergparken, Oslo

Ekebergparken, Oslo Når: 16.–17. august 2019

16.–17. august 2019 Pris: 1167,- ordinært festivalpass

En uke etter Øya, noen kilometer bortenfor Tøyenparken, befinner house og techno-festivalen Sommerøya seg. Til tross for lite kreativitet i navnevalg, har de holdt det gående i 10 år og er et solid tilskudd til Festival-Norge, i alle fall for deg som først og fremst vil ha instrumentene samplet og musikken dansbar.

Den svenske DJ-en Axel Boman ble utgitt på plateselskapet til DJ Koze allerede i 2010, men gjorde seg spesielt bemerket med den fine pianobaserte house-singelen «Forgot about you» i fjor. Dette er dansemusikk av den drømmende, minimalistiske og melodiske typen, som fungerer perfekt som lydspor til en idyllisk sensommernatt på toppen av Oslo.

Vi ønsker deg en god festivalsommer!