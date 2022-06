– Alle artister vil spille her

– Det er ingen utfordringer med å booke artister hit. Ingen sier nei, for alle vil spille her. Folk vil oppleve lyset, stedet og publikum, forteller Pål «Moddi» Knutsen.

Kråkeslottfestivalen har vært arrangert i det gamle fiskebruket ytterst på Senja siden 2004. Bookingsjef Moddi har selv vært en av artistene som sa ja. Han spilte her ute første gang i 2006, som 18-åring.

Den gangen hadde Moddi bare to-tre låter han kunne spille. Likevel inviterte de ham tilbake år etter år, og etter hvert spurte han om å få være med å arrangere.

– Denne festivalen har alltid hatt som mål å løfte frem lokale artister, helt siden starten.

Nesten ingen innbyggere

Det lille stedet Bøvær har færre enn ti fastboende. Pål Moddi Knutsen er fra den litt større bygda Medby på den nest største øya i Norge.

TALENT: Sanne Suh Berger kommer fra Finnsnes på Senja og er en av de unge talentene som løftes frem under festivalen. Suh Berger var også en av finalistene under årets Virtuos-konkurranse på NRK. Foto: Helene Hillestad / NRK

Nå er det Moddi selv som sikrer tilfanget av nye talenter på den unike festivalen ytterst mot Nordishavet. To år pandemiforsinkelse har ikke ført til at publikum har glemt Kråkeslottet, så er heller ikke dette er ikke et sted man så lett glemmer.

– Det er kjente ansikter hvert år, folk som kommer igjen og igjen. Men andre er helt nye. Vi har hatt frivillige her fra Tyrkia og Israel. Jeg skjønner ikke helt hvordan de hører om oss, men det er alltid noen som dukker opp og kommer kjørende langveis fra, forteller Moddi.

Som i år, da et par kom kjørende fra Tyskland for å høre Ketil Bjørnstad. De kom en dag for tidlig, og endte opp med å jobbe som frivillige i kafeen.

DUGNAD: Pål Moddi Knutsen i prat med publikummere og artister på Kråkeslottet. Foto: Helene Hillestad / NRK

– Kjøkkenet er hjertet til festivalen. Det er hit alle artistene kommer og sitter rundt samme bord. Første gang jeg var artist her, var det den stemningen som fanget meg, og jeg husker vi satt rundt bordet her og jammet og snakket og filosoferte til fire om morgenen.

Huset har trapper, kriker og kroker og ganger å gå seg vill i. Det er lyd over alt, musikk, summing, prat og latter. Hele stemningen i huset er til å bli glad av.

– I teorien skulle det være umulig å arrangere konserter med artister som Ketil Bjørnstad, Frida Ånnevik og andre i deres kaliber på et så lite sted med så få publikummere, sier bookingssjefen.

– Booker artister vi mener har et budskap å dele

Mange festivaler går dukken, det er vanskelig å leve av kultur. Men Kråkeslottfestivalen har holdt koken.

– Hemmeligheten er at vi alle jobber på dugnad. Selv festivalsjefen betaler for billetten sin. Vi har støtte, som de fleste andre festivaler, men grunnen til at vi klarer å ha en festival her ute i havgapet, er at vi har en helt fantastisk frivilligstall, og folk som lever og ånder for å lage akkurat denne festivalen.

VÅKNER TIL HAVET: Det er utvilsomt en av de penere festivalcampene i landet. Kråkeslottet ligger ytterst på Senja, med Norskehavet rett ut. Foto: Helene Hillestad / NRK

Det er ingen tilfeldigheter i bookingen til scenene på slottet.

– Vi har lyst til å booke artister som har et budskap i musikken sin. Vi booker på tvers av sjangere, som i år med reggie, folkemusikk, vise, joik og klassisk i skjønn forening. Vi bruker mye tid på å høre på artister, og å finne dem som håper vil spille her ute.

– Det gjør også at artistene er like aktuelle år etter år. Artister som har et budskap og en mening med musikken sin blir jo bare bedre med årene.

Men om det er artistene eller stedet som trekker mest, er vanskelig å si. Sannsynligvis er det samspillet mellom de to.

– Vi selger ut alle billettene uansett hva vi gjør. Folk kommer igjen år etter år. Det er en takknemlig jobb å være bookingansvarlig når man føler at folk stoler på at det vi booker er bra, uansett om det er unge talenter eller gamle travere. Konsertene får et godt besøk, og artistene vet det blir unikt. Det er utrolig stas.

Huset har fire scener under festivalen. En av dem tar kun 20 publikummere. Den største har plass til 100.

BITTELITEN, VIKTIG SCENE: Fredrikbua står på kaia på Kråkeslottet, og huser i alt 22 publikummere. Det lille rommet fungerer som kino på kunstfestivalen som holdes samme sted i juli. Foto: Helene Hillestad / NRK

– Lille «Fredrikbua» er kanskje favorittdelen min av hele festivalen. I alle band har man utrolig talentfulle musikere som kanskje ikke alle ser, men som vi plukker ut og lar spille der, så man får oppleve solo på den lille scenen. I år er det for eksempel Halldor Røyne fra Frida Ånnevik sitt band skal spille slåtter etter bestefaren sin der, og Steinar Ofsdal holder en solokonsert lørdagen.

Også Anders Lillebo, som normalt spiller trekkspill i «De Ubrukelige», spiller en konsert alene i bua.

– Jeg tror den intimiteten man opplever som artist eller publikum her – det er magien med dette stedet. Kari Bremnes beskrev det å spille som «å få publikum intravenøst». Det kjenner jeg meg igjen i. Det blir nesten som en samtale med publikum, for man er så nære, sier Moddi.

Søker «en idiot»

SER ETTER EN NY IDIOT: Georg Blichfeldt driver kulturhuset på Bøvær, men frykter for husets fremtid. Noe han forsøker ikke tenke så mye på nå under festivalen

Huset på Bøvær krever mye vedlikehold, og det er ikke gitt at det kommer til å stå her som kulturscene for all fremtid. Georg Blichfelt tok over huset etter grunnleggeren, og forteller at han nok ikke helt visste hva han gikk til den gangen.

– Jeg kaller meg «Slåssforvalter». Det er en kamp å drive med dette. Mye glede, men også kamp.

Han vil egentlig ikke gå inn på hva det koster å holde liv i et sted som Kråkeslottet, men forteller gjerne om husets historie.

– Man kjenner historien i veggene her. Det er den som gir huset liv. Grunnleggeren av kulturscenen hadde en visjon om å skape et sted som skulle skape gode opplevelser og samvær, og det ser man jo at han lykkes med.

Blichfelt er egentlig trønder, men etter å ha lest Hamsun og Mykle fant han ut at han burde bo lenger nord. Han flyttet til Senja som 18-åring. Her jobbet han på skolen, og en dag dukket en teatertrupp med ungdommer fra yttersiden av Senja opp. Via dem ble han kjent med Kråkeslottet og mannen som drev huset og hadde regi på teateret, Ulf Willgohs Knudsen.

– Ulf var ute etter at noen skulle drive dette videre i hans ånd på en måte. Og dette er det jeg liker best å gjøre. Det er rikt å få lov til å legge til rette for kreativ virksomhet. Festivalen er veldig lite meg, det er en forening og mange frivillige sjeler som gjør alt dette. Men å få være del av det er en gave.

Han frykter likevel for fremtiden til huset.

– Det er så mange utfordringer. Ulf var ute etter å finne en skikkelig idiot å laste dette over på, så fant han meg, sier Blichfelt og ler.

– Du har ikke funnet en ny idiot?

– Jeg er SÅ på leiting. Om det er noen skikkelig store idioter der ute – melde dere!

Kulturopplevelser som setter spor for livet

Stranda ved siden av Kråkeslottet. Foto: Helene Hillestad / NRK

Sverre Abel er en av dem som har kommet ut på holmen for å oppleve konsertene denne festivalen. Da særlig en av artistene. Han hørte Ketil Bjørnstad første gang her i 1980.

– Han er fantastisk. Sist jeg opplevde han på konsert var vi unge begge to.

Konserten gjorde varig inntrykk, og åpnet en ny verden av musikk for Abel.

– Konserten ble en åpenbaring. Jeg hadde absolutt ikke noe forhold til klassisk musikk den gangen. Han fikk ørene og øynene mine opp for hva denne musikken var. Det gjorde at jeg oppsøkte flere utgivelser.

Å oppleve Bjørnstad her ute igjen ble sterkt.

– Jeg opplevde det som sjela til han som startet dette stedet, Ulf, var i rommet under konserten. At han sto der og opplevde det sammen med meg. Musikken illustrerte hva denne typen opplevelser gjør med folk på en så fin måte.

GLEMMER ALDRI: Artistene setter stor pris på å spille på unike steder som dette. Her er sitater fra Kulturslottets nettsider. Foto: https://www.kulturslottet.no/

Konsertene ute på Kråkeslottet varer til sola...nesten går ned. Foto: Helene Hillestad / NRK

