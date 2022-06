Koronapandemien har lege som ei klam hand over dei to siste festivalsomrane, men i år kan ein endeleg nyta både sol og skikkeleg festivalstemning rundt om i landet.

For at det skal gå greitt i år, så må folk ta forholdsreglar, seier Helene Niemi Eide i FHI.

– Det er viktig at festivalgjengarar er merksame på risikoen for smitte, korleis ein blir smitta og kva grep ein kan ta for å unngå sjukdomen, seier legen som følger situasjonen nøye.

Helene Eide har sett seg godt inn i det som til no var ein særs sjeldan sjukdom i Noreg og Europa, nemleg apekoppar.

Ho snakkar så klart om den plagsame sjukdomen apekoppar som no har sitt største utbrot i Europa nokosinne.

Utbrotet er uvanleg i denne delen av verda, og europeiske myndigheiter prøver derfor å stoppa spreiinga så raskt som mogleg.

Europa er no episenter for sjukdomen med om lag 2000 smitta, noko som er godt over 80 prosent av alle tilfelle i verda.

FHI følger med på utviklinga

Dei siste tala før FHI slutta å publisera enkelttilfelle førre veke, viste fire tilfelle i Noreg. Men FHI følger nøye med på utviklinga då sommaren gir gode forhold for vidare spreiing.

No åtvarar nemleg WHO mot apekoppar som eit nytt spøkelse over den etterlengta festivalsommaren.

Denne veka møtest ein krisekomite i regi av WHO for å vurdera om det pågåande utbrotet utanfor Afrika er ein internasjonal helsekrise.

Etter den søte kløen kjem den sure svien, fryktar Europasjef i WHO, Hans Kluge. Foto: Alexander Astafyev / AFP

– No som går inn i sommaren med store forsamlingar, festar og festivalar, så fryktar eg auka smittespreiing på kontinentet, seier Hans Kluge.

Han er regiondirektør for WHO i Europa kor apekoppar til no har blitt påvist i meir enn 30 land.

Festivalane tar formaninga med ro

– Er det noko me har lært oss dei siste åra, så er det at det at smittefaren er høgare når folk samlast, seier Martin Holmes.

Han er HMS-ansvarleg for Bergenfest, men tar formaninga frå WHO med knusande ro.

– Det er ikkje ein farleg sjukdom, seier Holmes.

I all hovudsak har han rett ifølge FHI og WHO – berre nokre få blir alvorleg sjuke. Og trass i at festivalar kan by på mykje nærkontakt, så gjer også andre arenaar det, påpeiker Holmes.

Martin Holmes i Bergenfest fortel at kollegaar ved andre festivalar heller ikkje har hatt særleg fokus på apekoppar. – Smitte kan førekomma andre stadar også, seier han. Foto: Espen Hatlestad / NRK

– Strengt tatt kunne ein forby helger, for folk samlast jo då også, seier han.

Fleire utbrot tilknytta Pride-arrangement

Oslo Pride er ein annan festival som igjen kan arrangerast som normalt. Det inneber titusen av deltakarar og hundretusenvis av tilskodarar i Oslo sine gater som feirar skeiv kjærleik og mangfald.

– Mykje av smitta under dette utbrotet har skjedd blant menn som har sex med menn. Me jobbar derfor spesielt opp mot og med dette miljøet, seier Eide.

– Det er nok tilfeldig at sjukdomen har komme inn i det miljøet, og då vidare spreiing seg der. Jo fleire sexpartnarar ein har, jo større er sjansen for å få viruset, legg ho til.

Fleire av dei første utbrota på kontinentet skjedde i tilknyting til Pride-arrangement. Samstundes presiserer Eide at apekoppar er ein sjukdom som kan ramma alle, uavhengig av legning.

På Bergenfest 2015 var folk stimla saman, lenge før korona blei og apekoppar var noko ein hadde høyrt om. Foto: (c) Roy Bjorge

– Dersom det blir meir smitte i andre miljø, vil det bli aktuelt med tettare kontakt med andre kulturarrangørar, seier ho.

Då er Holmes klar.

– Me er ansvarlege arrangørar og gode vennar med FHI, så me følger med på det dei gir av råd og informasjon, seier han.

– Handlar om å gi god informasjon

Oslo Pride opplever FHI sitt informasjonsarbeid rundt apekopputbrotet som konstruktivt, men dei meiner det kan vere ein risiko for stigmatisering av skeive viss sjukdomen spreier seg endå raskare og formidlinga ikkje er god nok.

Oslo Pride jobbar tett med FHI for å gi riktig informasjon før og under den 10 dagar lange folkefesten i hovudstaden. Foto: Oslo Pride

Så sjølv om sjukdomen ikkje smittar særleg lett, så er dei føre var og samarbeider velvillig og tett med FHI om informasjonsmateriell.

– Det handlar om å gi god informasjon til vårt publikum slik at dei opplever vårt arrangement som trygt, seier kommunikasjonsrådgjevar i Oslo Pride, Rohan Sandemo Fernando.

Rohan Sandemo Fernando i Oslo Pride fortel ei utfordrande pandemi, men i år går det mot ei normal gjennomføring. Foto: Oslo Pride

Det skal ikkje berre kunne brukast på Pride, men i forbindelse med andre festivalar, konsertar og andre større arrangement og sosiale samkomer.

Og med bevisste arrangørar, festivalgjengarar og myndigheiter, så skal det nok gå greitt i år.

Informasjonsmateriellet frå FHI kjem til vere synleg på sosiale medium, storskjermar og som pamflettar gjennom sommaren. Foto: FHI

FHI skriv at dei ikkje ventar eit apekopputbrot på linje med korona. Oslo Pride har sistnemnde friskt i minnet, men..

– Me har vore ute ei vinternatt før, humrar han.