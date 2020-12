Festivaler må vente på kompensasjon

En rekke større festivaler og konsertarrangører har i flere måneder ventet på å få behandlet søknader om flere hundre millioner kroner i statlig kompensasjon etter den koronastengte kultursommeren 2020.

De aller fleste av de over 1500 søkerne har allerede fått utbetaling, men de som har søkt om mest, har ennå ikke fått svar.

Målet var at dette skulle skje før jul. Men nå har Kulturrådet bestemt at 22 av søknadene ikke blir ferdigbehandlet før 15. februar neste år. Av disse står 12 av dem for nesten 300 millioner kroner.

Nære relasjoner og samme konsern

Grunnen til at denne gruppen ennå ikke får penger er at saksbehandlingen foreløpig har kommet for kort til at det kan utbetales en andel av søknadsbeløpet.

– 12 søkere i denne gruppen er til dels store søkere, som står for nesten 300 millioner kroner i kombinert søknadsbeløp. Blant disse store søkerne er det flere som tilhører samme konsern eller inngår i andre nære relasjoner med hverandre, noe som gjør gjennomgangen ekstra tidkrevende, melder Kulturrådet.

De største søkerne som ikke får svar nå er:

Stavernfestivalen – søkt om 38,5 millioner.

All Things Live Norway AS – søkt om 38,4 millioner.

Tons of Rock Festival AS – søkt om 36,1 millioner.

Palmesus AS – søkt om 35,1 millioner.

Live Nation Norway – søkt om 25 millioner.

Bright Norway AS – søkt om 24,7 millioner.

Festningen AS – søkt om 20,8 millioner.

En av søkerne som ennå ikke får svar er konsertarrangøren Live Nation Norway AS, som omtaler seg selv som landets største konsertarrangør. De har søkt om 25 millioner kroner til seg selv, i tillegg til at de eier Tons of Rock, Timeout Agency og Bergen Live, som til sammen ba om 52 millioner kroner.

Head Promoter Martin Nielsen i Live Nation er svært skuffet over at det vil ta ennå et par måneder før de får behandlet søknaden om kompensasjon. Foto: Oddvin Aune / NRK

Martin Nielsen, som er Head Promoter i Live Nation Norway er mindre fornøyd med at dette tar tid.

– Vi synes dette er svært skuffende. Søknadsfristen var 15. september, og vi har til nå ikke fått ett eneste spørsmål fra saksbehandlerne. Vi tok det derfor for gitt at vi ville få svar før jul, slik de tidligere har signalisert. Nå håper vi bare at de tar kontakt med oss dersom de er i tvil om noe, så er vi sikre på at vi raskt kan gi en oppklaring. Vi har en enkel eierstruktur, så det er ingen grunn til at dette trenger å være komplisert, skriver han i en SMS.

Kristin Danielsen, som er direktør i Kulturrådet, sier i en pressemelding at dette er fellesskapets midler, og at de må bruke den tiden som er nødvendig for å gå nøye gjennom de gjenværende søknadene.

Utbetales før ferdigbehandling

Samtidig betales det denne uka ut 34 millioner kroner til mange andre gjenværende søkere på kompensasjonsordningen for perioden mai til august. Dette skjer til tross for at søknadene ennå ikke er ferdigbehandlet.

– Vi ser at mange har ventet lenge på utbetalinger over denne ordningen. Nå tar vi et grep for å bidra til likviditet for noen av de minste gjenværende søkerne mens vi gjør oss ferdig med behandlingen, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Med dette har staten betalt ut 700 millioner kroner i kompensasjonkroner til kulturlivet for årets koronastengte sommer.

Se hele oversikten over hvem som har fått støtte her.