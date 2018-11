Festivalbransjen håper ny løsning skal forhindre billettsvindel

– Blir man lurt i år, så har man gjort noe fundamentalt feil, sier salgssjef for Vinjerock Carl Frithjof Tidemand-Johannessen til NRK.

I sommer kunne NRK fortelle om hundrevis som ble svindlet på ulike festivaler over hele landet.

På fjellfestivalen Vinjerock mottar de årlig rundt 50 henvendelser om svindel – festivalen melder også at tallene har vært økende de siste årene.

– Dette er sørgelig, og på tide å sette en stopper for, sier Tidemand-Johannessen.

Første gang det gjøres

På fredag legges Vinjerock-billettene ut for salg.

Det har gjennom flere år vært stor interesse for fjellfestivalen – i fjor ble de 3000 billettene utsolgt på få sekunder.

Tidemand-Johannessen forteller at det som regel er rett etter det ordinære billettsalget at mange blir forsøkt svindlet.

Dette håper de nå å endre.

SØRGELIG: Salgssjef for Vinjerock Carl Frithjof Tidemand-Johannessen sier det er sørgelig at så mange blir svindlet på festivalen deres. Foto: Cathrine Dokken

For å videreselge billetten tar man kontakt med TicketCo gjennom et skjema som er på Vinjerocks sider. Billetten blir da lagt ut for salg på nytt, og dersom den blir solgt før 1. juni får man pengene tilbake fra tjenesten. Blir ikke billetten solgt, er det ikke så mye mer å gjøre.

– Dette er bombesikkert. På grunn av at vi sender ut helt nye billetter, blir det helt trygt, sier daglig leder i TicketCo Kåre Bottolfsen.

– Det virker jo også som at det kan bli vanskeligere å få videresolgt billetter?

– Ja, det kan du si. Men formålet er å gjøre det trygt, så det blir en interessevurdering. Dette er også et prøveprosjekt, så vi vil høste erfaring for å se hvordan ting kan gjøres annerledes i fremtiden, sier Bottolfsen, og legger til at de på sikt ser på selvbetjeningsteknologi.

Ønsker man at en venn skal kjøpe billetten, er det også mulig å øremerke salget, forklarer han.

– Det er første gang vi gjør noe lignende som dette. Vi har lenge hatt diskusjoner om å lage denne teknologien, men har ikke kunnet prioritere det før nå. Vi er veldig spente på responsen fra publikum, sier han.

– Det kan være ting vi ikke har fått med oss, så vi håper folk har is i magen, sier Tidemand-Johannessen.

TUSENVIS: Rundt 3000 mennesker deltar årlig på Vinjerock som arrangeres i Eidsbugarden. Foto: Arne Sørenes / NRK

Mener det var på tide

Daglig leder for Norske Konsertarrangører (NKA) Tone Østerdal er positiv til prøveprosjektet.

– Dette har vært en tematikk i lang tid, og det har vært et økende problem, så det er på høy tid at noen setter i gang noe som dette, sier hun.

– Hvorfor er det ikke gjort for lenge siden?

– Det er tatt initiativ fra bransjen, men distributørene har måttet være klare med innovasjon og teknologi. Det finnes jo flere løsninger i utlandet, men nå har tiden blitt moden her også, sier Østerdal.

Hun kjenner heller ikke til andre festivaler som har begynt med det samme, men sier at Ticketmaster etter det de kjenner til skal komme med en lignende løsning på nyåret.