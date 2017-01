Femten får fast ansettelse ved Nationaltheatret

– Det er første gang jeg har vært med på noe sånt, sier teatersjef Hanne Tømta ved Nationaltheatret.

Hun har nettopp gjort noe som er svært sjeldent ved norske teaterscener: gitt femten skuespillere fast kontrakt.

– Et andre hjem

Det er hard kamp om faste jobber for norske skuespillere. Faktisk finnes det bare 164 faste skuespillerjobber i landet.

I dag ble altså 15 av dem gitt til et knippe kjente skuespillernavn ved Nationaltheatret. Blant de heldige er Pia Tjelta, som nå kan belage seg på et langt yrkesliv ved en av Norges hovedscener.

Disse skuespillerne får fast jobb ved Nationaltheatret Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix Ekspandér faktaboks Pia Tjelta

Mariann Hole

Jonas Strand Gravli

John Emil Jørgensrud

Marian Saastad Ottesen

Trond Espen Seim

Selome Emnetu

Bernhard Arnø

Håkon Ramstad

Erland Bakker

Olav Waastad

Kjersti Botn Sandal

Andrea Bræin Hovig

Heidi Goldmann

Ine Jansen

– Jeg opplever det som en stor tillitserklæring fra teatersjefen, som jeg selvfølgelig er veldig beæret og glad over. Det betyr mye å kjenne at jeg kan få lov å være skuespiller til jeg er en gammel dame, sier Tjelta til NRK.

– For meg personlig, som er trebarnsmamma og har et helsikes huslån, er det selvfølgelig også veldig deilig å vite at jeg har en jobb å gå til og et teaterhus som skal være mitt andre hjem, sier skuespilleren, som har hatt en rekke roller ved Nationaltheatret de siste åtte årene, men altså ikke fast kontrakt. Før nå.

Ikke bare vet Tjelta at hun nå har jobb frem til pensjonsalderen, hun vet også at fjorten kolleger blir med videre.

– Det oppleves som en seier for ensemblet at vi nå får lov til å utvikle oss sammen over flere år.

– Mange får aldri en levelig inntekt

FÅ FASTE: Forbundsleder Knut Alfsen i Norsk skuespillerforbund sier det er langt mellom de faste jobbene i bransjen. Foto: Gisle Bjørneby

NYBROTTSARBEID: Teatersjef Hanne Tømta har aldri før ansatt så mange på én gang. Foto: NRK

– Det utdannes mellom 70 og 80 norske skuespillere hvert eneste år. Og det finnes 164 faste stillinger for skuespillere ved norske teatre, forteller Knut Alfsen, som leder Norsk skuespillerforbund.

Han sier det lave antallet faste stillinger i bransjen har vært tema helt siden forbundet ble stiftet i 1898.

– Mange lykkes aldri å oppnå en inntekt som det går an å leve av. Det store flertall av skuespillere, – også mange kjente skuespillere – jobber frilans. De går ofte uten betalt jobb to-tre måneder i året.

Mange av skuespillerne som nå blir fast ansatt, bør allerede være kjente fjes for Nationaltheatrets publikum, forteller teatersjef Hanne Tømta.

– De fleste har vært ansatt ved teateret siden både Eirik Stubø og Ellen Horn var teatersjefer. De har vært ansatt i lange kontrakter, men ikke fått fast ansettelse før nå.

Tømta vil imidlertid ikke gå med på at det er for få faste stillinger i Teater-Norge.

– Som teatersjef mener jeg ikke det er for få faste ansettelser totalt sett. Norsk teater består av mer enn institusjonsteatrene, og jeg tror norsk teater er tjent med nyskaping, mangfold og vidt forskjellige produksjonsformer.