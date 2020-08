– Dette er mitt manifest, absolutt. Et feministisk manifest.

Journalisten og aktivisten Cissi Wallin er på norgesbesøk, med en omstridt bok i bagasjen.

For i selvbiografien «Alt som var mitt – historien som ikke skulle bli fortalt» forteller hun blant annet i detalj om det hun mener var en voldtekt tilbake i 2006.

– Historien min har blitt fortalt i små, oppstykkede deler, i sosiale medier og i pressen. Jeg savnet et forum hvor jeg kunne fortelle hele min historie, fra begynnelse til slutt, sier Wallin til NRK.

Dømt i tingretten – går enda lenger i bok

I desember 2019 ble Wallin dømt for grov ærekrenkelse i Stockholm tingrett for å hengt ut Fredrik Virtanen som voldtektsmann på sosiale medier. Saken er anket og dermed ikke rettskraftig.

Men i den nye boken går hun altså enda lenger og beskriver tidlig i boken det hun mener er en voldtektsscene.

ADVOKAT: Carl Bore er ekspert innen ærekrenkelse, og har ført flere saker om temaet i Høyesterett. Han mener boken til Cissi Wallin er sprengstoff. Foto: CF-WESENBERG

Carl Bore, som er advokat, med ekspertise innen ærekrenkelse, mener det er svært problematisk.

– Dette er jo sprengstoff. For Wallin har jo tapt i retten i Sverige og har blitt dømt til erstatning. Og det kan skje igjen i Norge med denne boka.

Han mener både forfatter Cissi Wallin og forlaget Memo forlag kan bli dømt til å betale hundretusener av kroner i oppreisning til Fredrik Virtanen. Han mener det også kan gjelde bokhandlere, hvis de i sitt innsalg påstår at Cissi Wallin har blitt utsatt for overgrep.

Wallin frykter ikke fengsel

I Sverige kan man bli dømt til fengsel for ærekrenkelse. Men det skremmer ikke Wallin, hun er beredt til å ta en eventuell fengselsstraff.

– Jeg har vel kommet til et punkt der jeg kjenner at ja, da får jeg vel gjøre det da. Da får det inngå som en del av min aktivisme. Så får jeg vel skrive en bok om det, at jeg sitter i fengsel med andre kvinner. Så jeg er ikke så redd for det faktisk.

ANKLAGET: Fredrik Virtanen sier til NRK at det vil bli veldig dyrt for forlaget hvis de publiserer ærekrenkelsen og voldtektsanklagen. Nå er boka gitt ut. Foto: NRK

Virtanen: – Det blir jo veldig dyrt

Fredrik Virtanen uttaler til NRK:

– Jeg har gitt en norsk advokat oppdraget å håndtere det norske forlaget, om de virkelig publiserer ærekrenkelsen. Hvilket jeg ikke kan tenke meg. Det blir jo veldig dyrt.

Men Memo forlag, som utgir boken i Norge, forsvarer utgivelsen.

– Jeg frykter ikke å bli saksøkt. Ytringsfriheten er et bærende element i norsk rettsforståelse, sier forlagssjef Marie Lexow.

Hun legger til:

– Wallin ser på seg selv som et voldtektsoffer som har blitt dømt av den svenske staten til å betale erstatning til det hun mener er sin overgriper. Det må føles helt absurd. Og da ønsket jeg som forlegger å gi henne en plattform til å fortelle sin historie.

FORLAGSSJEF: Marie Lexow i Memo forlag mener Cissi Wallins bok er viktig og velskrevet. Hun frykter ikke å saksøkt. Foto: Pressebilde/Norsk Montessoriforbund

– Gjør seg til offer, anklager og dommer

Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener boken har klare etiske utfordringer.

– Det er vanskelig å se for seg at Cissi Wallin kan skrive denne boka. Hun gjør seg både til offer, til anklager og til dommer i samme sak, og det grunnleggende premisset er noe hun er dømt i retten for å hevde.

KRITISK: Trygve Aas Olsen mener det er flere etiske problemstillinger i Cissi Wallins bok, og at en annen forfatter burde skrevet den. Foto: Institutt for Journalistikk

Men han legger til:

– En annen forfatter derimot kunne godt ha skrevet denne boka, og fortalt Cissi Wallins historie. Men forfatteren måtte skrevet at dette er noe Cissi Wallin påstår.

– Wallin: Det er en sann beretning

Wallin politianmeldte Virtanen for voldtekt i 2011, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Men Wallin holder fast på at det hun forteller i boken er sin sannhet.

– Men hva tenker du om å fortelle en sånn historie, når du ikke har fått medhold i retten? Har du belegg for å si at dette er sann historie?

– Jeg tenker alle mennesker har rett til å fortelle sin egen historie. Det blir veldig merkelig om mennesker ikke får skildre sine liv, skrive sin barndom, sine opplevelser, sine traumer, sine drømmer. Det må man få gjøre syns jeg. Det er ingenting som er funnet på, det er en sann beretning.