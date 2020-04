Fem spel for heile familien

Det kan vere krevjande å finne felles aktivitetar og underhaldning for ein familie med alt frå barnehagebarn, til tenåringar, foreldre og til og med besteforeldre.

FAMILIEFAVORITTAR: Spelforskar ved NTNU, Kristine Ask, har funne fram spela som kan samle familien i påska. Foto: Privat

Påska vil nok for mange innebere ein god del meir tid heime i stova enn vanleg.

Kristine Ask er spelforskar på NTNU i Trondheim. Ho er også med i fagfellesskapet Spillpikene, som omtaler seg sjølve som «ein gjeng engasjerte gamarar med solid akademisk bakgrunn (...)».

Her er tipsa deira til spel som kan engasjere heile familien i påska:

Tittel: Logo Quiz Norge

Plattform: Android/iOS

«Heile familien gjettar kva logo som skjuler seg på skjermen – her er det ikkje alltid at dei vaksne kan mest! Tips: Cast til TV slik at alle ser godt. Likar du spelet kan du søke opp «norsk quiz» og finne quiz om både mat, kultur og kjendisar (varierer litt kva som finnast på Android og iOS).»

Foto: Henchman & Goon

Tittel: Pode

Pode Plattform: Switch, PS4, PC

«Norskutvikla puzzle-spel der de må samarbeide for å løyse gåtene. Med nydeleg grafikk og masse sjarm følger historia ein stein som må hjelpe eit stjerneskot å finne vegen heim.»

Tittel: Her Story

Her Story Plattform: Android/iOS, PC/Mac

«Påske er tid for krim, også i spelform. I dette prisvinnande mobilspelet er det familien som må setje saman leietrådane og løyse mysteriet om den forsvunne ektemannen.»

Tittel: LEGO Marvel’s Avengers

LEGO Marvel’s Avengers Plattform: PS4, Xbox One m.fl.

«Actionfylt moro for alle! Mange oppgåver krev samarbeid. Lego stiller med sjarm og humør – og historia dreg deg vidare så du ikkje treng å vere redd for å ikkje vere flink nok.»

Tittel: Hearthstone

Hearthstone Plattform: Android/iOS, PC/Mac

«Lei Uno? Hearthstone er eit kortspel som fenger dei litt større barna og vaksne. Bruk ein liten halvtime til å bli van med formatet og lær eit spel med mykje action, strategi og djupn. Spel mot kvarandre, mot maskina eller på nett.»

Anbefalt vidare lesing:

Er du glad i quiz, kan du sjekke NRK si quiz-side her.