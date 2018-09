Fem ganger Se og Hør har vært i hardt vær

Skilsmissetrøbbel til retten

Ole Paus og hans advokat Harald Stabell vant ankesaken mot Se og Hør i 1995. Foto: Johnny Syversen / NTB scanpix

Hva skrev Se og Hør?

I 1990 og 1991 skrev bladet en rekke artikler om artist Ole Paus’ ekteskapsproblemer. Artiklene hadde titler som «Krise i ekteskapet – Kona kom ikke til premieren», «Ole Paus på luksusferie i Karibien med ny kjæreste» og «Skilles ved dom».

Hvordan var reaksjonen?

Ole Paus innledet en lengre rettsprosess mot Se og Hør, og mente at skriveriene om han og hans familie krenket privatlivets fred. Se og Hør beskyldte ham for å være en «kjendiskåt kyniker» som brukte mediene til å få omtale.

Daværende sjefredaktør Odd J. Nelvik avbildet i 1997. Foto: PER LØCHEN / Scanpix

56 norske kjendiser var med på et opprop mot bladet for å støtte Paus. Men bladets sjefredaktør Odd Johan Nelvik var ikke imponert over listen.

– Den består av 56 navn, hvorav ti er kjendiser. Resten er listefyll og rulletekstnavn, sa han til VG.

Hvordan endte det?

Ole Paus vant over Se og Hør i Oslo byrett i 1992, og vant også ankesaken i Eidsivating lagmannsrett tre år senere. «Dette er en seier for alle menneskers rett til privatliv», sa Ole Paus etter dommen. Senere har Paus snakket ut i Se og Hør om livets opp- og nedturer.

Bryllupsreportasje til Menneskerettighetsdomstolen

Se og Hørs reportasje fra bryllupet til Lars Lillo Stenberg og Andrine Sæther. Bildene ble tatt på 250 meters avstand, noe som fikk paret til å reagere. Foto: Faksimile: Se og Hør

Hva skrev Se og Hør?

Sommeren 2005 giftet deLillos-frontfiguren Lars Lillo Stenberg seg med skuespiller Andrine Sæther foran venner og familier utendørs i skjærgården på Tjøme i Vestfold. Se og Hør fotograferte seremonien fra 250 meters avstand og lagde sak i bladet.

Hvordan var reaksjonen?

Paret saksøkte Se og Hør og krevde 110.000 kroner hver i erstatning og oppreisning. De opplevde dette som et klart overtramp, og viste til at dette var en personlig seremoni som de ikke ønsket å offentliggjøre.

– Dette var tross alt et utendørs bryllup i strandsonen på Tjøme, et av Norges mest befolkede steder på sommerstid. Hvis de ønsket en privat vielse, kunne de lagt det til et annet sted, sa sjefredaktør Nelvik til VG.

Hvordan endte det?

Se og Hør ble dømt for å ha krenket privatlivets fred i to norske rettsinstanser, før bladet gikk fri i Høyesterett. Saken endte i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, hvor paret tapte saken mot staten i 2014.

I 2014 vendte Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg tommel ned for Lars Lillo-Stenbergs sak mot den norske staten.

Kjendiser får besøk av julebukk med skjult fotograf

Se og Hørs oppslag om «gjerrige» kjendiser som fikk besøk av små julebukker ga dem en fellelse i PFU. Foto: Faksimile Se og Hør

Hva skrev Se og Hør?

I 2005 sendte Se og Hør tre smågutter ut for å gå julebukk hjem til flere kjente personer, mens deres fotografer lå klar i buskene. Komikeren Thomas Giertsen var en av dem som ifølge bladet ikke ville lukke opp, og tittelen ble «Giertsen gjerrig med godisen» og stikktittelen «TV 2-komikeren smelte igjen døra mens julebukkene sang».

Hvordan var reaksjonen?

En av kjendisene som ble oppsøkt var skuespiller Anne Ryg, som da var gift med komiker Harald Eia. Hun var gavmild overfor de søte smånissene, men reagerte på at det ble publisert et bilde av henne og hennes fireårige datter i døråpningen på egen bolig. Hun hevder også at hun ikke ble kontaktet før publisering og klagde bladet inn for PFU.

Se og Hør skrev i sitt tilsvar at de var overrasket over reaksjonen:

«Vi valgte å gå til familien Eia/Rygs hus nettopp fordi Eia er kjent for sine pågående stunt på TV. Mange reagerte sterkt på kyllingmannen og Finn Kalvik-nyhetene. Men når de selv blir utsatt for noe så uskyldig som tre julebukker, som attpåtil gir familien terningkast fem for mottagelsen, da kommer reaksjonene!», skrev de i sitt tilsvar.

Hvordan endte det?

Bladet ble felt av Pressens Faglige Utvalg med bakgrunn i Vær Varsom-plakatens punkt 3.10: «Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning», noe de konkluderte med at dette neppe var.

Big Brother-kjærester til Høyesterett

Anette Young og daværende sjefredaktør Odd Johan Nelvik møttes i flere rettsinstanser før Høyesterett satte ned foten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hva skrev Se og Hør?

I 2003 skrev Se og Hør at det var slutt mellom Anette Young og Rodney Omdahl Karlsen, som deltok i første runde av realityserien «Big Brother». Bladet framsatte også påstander og detaljer rundt det angivelige bruddet, blant annet at utroskap skulle ha funnet sted.

Hvordan var reaksjonen?

Paret gikk til sak mot Se og Hør for krenkelse av privatlivets fred etter reportasjene og krevde 350.000 kroner hver i erstatning fra bladet.

– Dette paret har i hele sin «karriere» søkt offentlighet og må tåle en viss oppmerksomhet når det oppstår knuter på tråden mellom dem, sa sjefredaktør Nelvik til VG.

Hvordan endte det?

Pressens Faglige Utvalg ga godkjent-stempel på de innklagde reportasjene. Samtidig endte saken opp i en lang runde i norsk rettsapparat. Og i 2007 – fire år etter reportasjene – slo Høyesterett fast at Se og Hør videreformidlet rent sladder. Nelvik og hans medarbeidere ble dømt til å betale Big Brother-kjendisene over 1,1 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger.

Se og Hør versus Kongehuset

I 2006 kommenterte prinsesse Märtha Louise at Se og Hør fikk kritikk for å ha trykket bilder av hennes datter Maud Angelica. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Kongehuset og Se og Hør har vært i en lang rekke kontroverser med Kongehuset.

I 1991 tok Dronning Sonja et oppgjør med bladet og hevdet at deres reportere hadde tatt seg inn på sykehuset til hennes mor på hennes 93-årsdag for å lage reportasje uten å ha blitt invitert.

Prinsesse Märtha Louise tok i 2001 et hardt oppgjør med Se og Hør etter at sjefredaktør Knut Haavik skrev følgende i en lederartikkel:

«Siden prinsesse Märtha Louise er en voksen kvinne, mener hun muligens at hun kan hoppe i høyet med hvem hun vil. Det har hun visstnok også gjort».

– Dette er smakløst, privat, vulgært og noe enhver bør få slippe, sa generalsekretær Per Edgar Kokkvold, og Haavik beklaget senere dette.

Video: Se Året med kongefamilien fra 2003, hvor kongeparet forklarer sitt oppgjør med Se og Hør.

I boka «En helt vanlig dag på jobben» fra 2007 hevdet eks-Se og Hør-reporter Håvard Melnæs at ukebladets ledelse sendte ham til London for å kjøpe spionutstyr som skulle brukes mot kronprinsesse Mette-Marit. Dette skulle brukes for å dokumentere «utagerende festing».

Det ble også hevdet i boka at politifolk fikk betalt av Se og Hør for å skaffe rullebladet til kronprinsessens ekskjærester og at Se og Hør betalte Mette-Marits far Sven O. Høiby opptil 400.000 kroner på ett år for å stille opp for bladet.

Påstandene ble kategorisk avvist av sjefredaktør Nelvik.

Video: Se Dagsrevyens reportasje fra 2007 om at Håvard Melnæs' bok om Se og Hør filmatiseres.

Kongehuset fikk i 2013 medhold i Pressens Faglige Utvalg i at Se og Hør i flere utgaver gikk for langt i å omtale medlemmenes privatliv.

Kronprinsparet har senest i år angrepet Se og Hørs fremstilling av Marius Borg Høibys kjæreste og har truet med å klage bladet inn for PFU.

Se og Hørs reportasjer som viser kongefamilien på private badeferier i utlandet, er klart ulovlige. Det mener jussekspert Bjørnar Borvik. I går gikk Slottet ut mot det de mener er flere overtramp fra ukebladet. (Reportasje fra 2013).

Se og Hørs redaktør, Ellen Arnstad, sier de skal forbedre seg på noen områder etter fellelsen i PFU, men at de også er opptatt av at de fikk medhold i et av punktene. (Intervju fra 2013).