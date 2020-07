Skolestreiker for klimaet med Greta Thunberg i front, paraplybevegelsen i Hongkong og bundadsgeriljaen her hjemme, og ikke minst rasisme-protestene den siste tiden –overskriftene det siste året har vært preget av folks kamp mot makta.

Her er fem dokumentarer og dramafilmer om aktivisme. Alle forteller en historie om noen som kjempet for det de trodde på, til tross for at de møtte mye motstand.

Den lille kvinnes kamp

– Det er mange som har kontaktet oss for å finne måter de kan hjelpe Máxima. Det er veldig oppmuntrende å se at det er så mange som vil stå ved hennes side, sier Claudia Sparrow. Foto: Maxima

Tittel : «Maxima» (2019)

: «Maxima» (2019) Regissør : Claudia Sparrow

: Claudia Sparrow Sjanger: Dokumentar

– Dessverre tror jeg dokumentarfilmer er veldig relevante i vår tid. Overgrep fra mange store bedrifter – ikke bare i Peru, men overalt, sier Claudia Sparrow, som har regissert Maxima, filmen som også var åpningsfilm på dokumentarfilmfestivalen HUMAN i Oslo i slutten av februar.

I dokumentaren følger vi den peruanske aktivisten, Máxima Acuña. Hun står opp for det hun mener er rett, mot ett av verdens største gruveselskap som gjennom en allianse med politiet prøver å få henne vekk fra sin egen gård med vold og sabotasje.

– Beklageligvis går selskapenes overgrep mest ut over sårbare mennesker. Vanligvis er det mye vanskeligere for disse stemmene å bli hørt, derfor tror jeg dokumentarfilmen kan hjelpe, sier Sparrow.

Kompleks historie om rasisme

Forfatter James Baldwin fotografert i Harlem i New York, 3. juni 1963. «I Am Not Your Negro» er basert på James Baldwins uferdige bok med arbeidstittelen Remember This House. Foto: Ap

Tittel: «I Am Not Your Negro» (2017)

«I Am Not Your Negro» (2017) Regissør: Raoul Peck

Raoul Peck Sjanger: Dokumentar

– Jeg var veldig imponert over hvordan filmen fletter sammen historien om individet James Baldwin og den antirasistiske aktivistbevegelsen, sier Ilona Hongisto, førsteamanuensis i filmvitenskap ved NTNU.

Denne dokumentaren handler om afroamerikaneres kamp mot rasisme og undertrykking – fra borgerrettsbevegelsen til #BlackLivesMatter. Filmen er fortalt gjennom en som selv deltok i den amerikanske borgerrettsbevegelsen på 1960-tallet.

– Denne filmen skisserer den komplekse historien om rasisme i USA ved å fokusere på aktivister. Det er ikke en film om ofre og gjerningsmenn, men om de som vil forandre verden.

Kamp for livet

Den franske filmen «120 slag i minuttet» (2017) har en tittel som spiller både på en velbrukt hastighet i dancemusikk og hovedpersonenes hjerterytme. Foto: Arthaus

Tittel: «120 slag i minuttet» (2017)

«120 slag i minuttet» (2017) Regissør: Robin Campillo

Robin Campillo Sjanger: Drama

– Regissør og manusforfatter Robin Campillo har laget en imponerende god film om livet sett fra mennesker i dødens posisjon. «120 slag i minuttet» gjør oss klokere, og er et sterkt og rørende drama som aldri blir sentimentalt, sier filmanmelder i NRK, Filmpolitiets Birger Vestmo.

«120 slag i minuttet» foregår i Paris i første halvdel av 1990-tallet. Vi introduseres for en gruppe unge aktivister i ACT UP, en organisasjon for HIV-smittede og Aidssyke. De protesterer mot myndigheter som ikke gjør nok, og legemiddelfirmaer som de mener holder viktige funn hemmelige for profitt.

– Filmens figurer preges av et brennende engasjement, sterk livslyst og beinhard opprørsvilje på tross av, eller kanskje på grunn av, aids-trusselen som henger over dem.

Aktivist blir borgermester

Ada Colau er aktivist som kjemper mot utkastelser forårsaket av ubetalte pantelån og kollapsen av boligmarkedet etter finanskrisen i 2008. Foto: Pau Barrena / AFP

Tittel: «Ada For Major» (2016)

«Ada For Major» (2016) Regissør : Pau Faus

: Pau Faus Sjanger: Dokumentar

– Jeg synes det var inspirerende å se denne filmen. Som aktivist prøver man å skape engasjement og endring, men så ender det ofte med at man står der, biler kjører forbi deg, og du føler at du ikke blir hørt, sier filmregissør og universitetslektor ved NTNU Leiv Igor Devold.

Filmen er en sann historie om den spanske aktivisten Ada Colau Ballano. Hun er usikker på om hun vil gå inn i politikken, men ender etter hvert opp med å ta skrittet, og blir borgermester i Barcelona. Hun er den første kvinnen som har blitt valgt til denne stillingen.

– Det var veldig fint å se at det fortsatt går, at man kan omsette aktivisme i reell innflytelse. Filmen viser at demokratiet fortsatt fungerer.

Kamp mot fabrikkeiere

Julia Roberts spiller Erin Brockovich i filmen med samme navn fra 2000. – Den virkelige Erin Brockovich fortsetter sin aktivisme, og jeg følger hennes nye seire på Facebook, sier Siss Vik. Foto: NTB scanpix

Tittel : «Erin Brockovich» (2000)

: «Erin Brockovich» (2000) Regissør: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Sjanger: Biografi, drama

– «Erin Brockovich» er en av favorittfilmene mine, uavhengig av sjanger, sier Siss Vik, kulturjournalist i NRK og filmviter.

Julia Roberts spiller hovedpersonen fra virkeligheten, Erin Brockovich: En fraskilt alenemor med to små barn og lite penger. Hun skaffer seg sekretærjobb hos en advokat.

Brockovich blir satt på en sak der en fabrikk har sluppet ut gift i drikkevannet og forårsaket kreft og død hos mange av innbyggerne. Som «vanlig» menneske kommer hun tett på dem som har mistet tilliten til advokater, og får dermed bygget en gigantisk sak mot de hensynsløse fabrikkeierne.

– Handlingen er spennende og filmen så proppfull av gode replikker at jeg koser meg langt inn i margen. Det slår gnister av samspillet mellom Julia Roberts og den gamle advokaten spilt av Albert Finney. En kvinne å se opp til.

