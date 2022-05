Fem amerikanske senatorer vil merke homofilt innhold

Ifølge det amerikanske nettstedet Vice, er det snakk om fem republikanske senatorer, som ønsker at TV-kanaler skal merke serier og filmer som inneholder homofil karakter.

Senatet i USA består av 100 senatorer, med to fra hver delstat.

Fem senatorene har sendt et brev til TV Parental Guidelines Monitoring Board, som blant annet lager aldersgrenser på filmer og serier.

I det to sider lange brevet skriver de at TV-kanaler burde varsle fra dersom det starter et program med homofile karakterer.

Hvorfor? Fordi de mener at dette vil hjelpe foreldre som ønsker å skjerme barna sine fra det de kaller «forstyrrende innhold».

Senatorene argumenterer det også med at de siste årene har temaer av seksuell karakter blitt aggressivt promotert i barneprogrammering, inkludert skadelige eksperimentelle behandlinger for psykiske lidelser som kjønnsdysfori.

I tillegg til dette, mener de at barneshow med LHBTQ-karakterer og historiefortellinger skader barneskuespillere.

Grunnen til at brevet i utgangspunktet er sent, bunner i at en Disney leder nylig sa at hun støtter å ha mange LHBTQ-karakterer i seriene sine.

– Helt hinsides

Det å stemple noens kjærlighetsliv som forstyrrende og noe som man nærmest må skjerme barn og unge for, er helt hinsides, mener leder i Foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang.

Leder i Foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang. Foto: Pressefoto / FRI

– Dette medfører en rangering av menneskers liv og som helt sikkert spiller inn på hvordan skeive ser på seg selv og sine familier, sier han.

– Hva syns du om at filmer og serier som inneholder homofil karakter for noen blir sett på som «forstyrrende innhold»?

– Det er en misforstått «hjelp» ovenfor barn og unge. Vi ser ofte retorikk som handler om å skjerme barn og unge for elementer man tror vil forvirre dem, mens resultatet er helt annerledes – vi skaper forvirring dersom det er elementer av en mangfoldig verden som holdes skjult.

Gjestvang mener at fordommer ikke er medfødt, men tillært, og dersom noens liv og erfaringer stemples som forstyrrende, bidrar det til økt stigma og flere fordommer.

– Ser samme tendens i Europa

Tidligere i år innførte den amerikanske delstaten Florida en lov som forbyr diskusjoner om kjønn og seksualitet i barnehager og klasserom.

Loven heter «Don't say gay», som på norsk blir kalt «Ikke si homo», og senatorene som ønsker markering i filmer og serier, mener at TV-kanalene også må respektere denne loven.

Gjestvang forteller at han ser samme tendens i Europa.

– Vi ser dessverre tendenser til den samme retorikken både i Europa og her til lands, konservative krefter skyver barn og unge foran seg og snakker om «tradisjonelle familieverdier» - og glemmer helt det faktiske mangfoldet som eksisterer, sier Gjestvang.

Han mener at dette bidrar til at mange barn og unge ikke får speilet sine egne eller sine familiers liv i eksempelvis medier og litteratur, og det er dramatisk for de det gjelder som vokser opp og tror det er noe galt med dem.

Voksende trend

Det er ikke første gang denne problematikken kommer i søkelyset for amerikanerne.

På slutten av 90-tallet prøvde også flere å boikotte den kjente barne-TV-serien «Teletubbies» fordi de mente de at karakteren Tinky Winky var homofil fordi han bruke håndveske.

Teletubbien Tinky-Winky. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Ifølge NBC News sier president og administrerende direktør for den amerikanske LHBTQ-organisasjonen GLAAD, Sarah Kate Ellis, i en uttalelse til senatorene at det at debatten er oppe og går igjen, er en voksende trend med lovgivere som kjemper og taper mot den økende bølgen av LHBTQ-aksept.

President og administrerende direktør for LHBTQ-mediets organisasjon GLAAD. Foto: Chris Pizzello / AP

– Det publikum trenger mest er en advarsel om hvordan dette er en del av en større ekstremistisk agenda som truer deres grunnleggende menneskerettigheter, sier hun og fortsetter:

– Ingen ønsker å gå tilbake i tid. Vi trenger representanter som støtter alles rett til å være seg selv og ha de samme sjansene til å bidra og lykkes i det amerikanske livet.